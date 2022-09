Malas noticias para Tamara Falcó. Apenas 24 horas después de pregonar a través de sus redes sociales que Íñigo Onieva le ha pedido matrimonio formalmente, una polémica ha empañado por completo el compromiso. Se trata de un vídeo donde el empresario se da un beso de película con una desconocida llamada Marina Theiss. Juntos habrían asistido al festival de música electrónica Burning Man hace dos semanas según indican las stories de la joven en Instagram. Unas imágenes que han hecho tambalear la relación de la marquesa de Griñón y su deseada boda. Un día después la pareja aseguró que se casarían "le pese a quien le pese" y un día más tarde... ¡Tamara Falcó borra el post de la pedida de mano! Además, esta misma mañana se ha refugiado de los focos mediáticos en casa de su madre, Isabel Preysler. Tras las polémica generada y las pruebas irrefutables, al novio de Tamara no le ha quedado opción: admite la infidelidad y pide perdón públicamente.

Íñigo Onieva pide el perdón de Tamara

"En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello", escribe Íñigo Onieva en sus stories de Instagram. El aún novio de Tamara Falcó ha sentido la presión generada por la enorme polémica que él mismo ha provocado y ha dicho la verdad. Ha confesado y ha la cara con un comunicado oficial en las redes sociales: "Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente", dice.

Un perdón que no sabemos aún si llegará. La marquesa de Griñón se ha visto envuelta en una polémica de la que no quiere saber nada. Según Onieva, ella es la mujer de su vida: "Estoy completamente enamorado de Tamara y me duele enormemente haberla hecho daño", asegura. ¿Pero está el corazón de ella preparado para perdonarlo? Tal vez la forma de ver la vida de Tamara Falcó le ayude a superar esta dura situación. Mientras tanto, Onieva ruega por hacer desaparecer las imágenes de su affaire de Internet: "Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan a fectar a nuestro derecho a la intimidad y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad", zanja.