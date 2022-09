Hace solo cuatro días Tamara Falcó anunciaba enamoradísima que se casaba con Íñigo Onieva, su novio. Ahora hasta le ha dejado de seguir en redes sociales, prueba del distanciamiento con el que hasta hace poco era su media naranja, su ruptura. ¿Qué ha pasado en este tiempo? De todo. Empezó poco después que anunciase el compromiso: un vídeo en el que se veía a Íñigo Onieva besando a otra mujer empezó a circular y, aunque en un principio negó que las imágenes fueran recientes, al final acabó reconociendo la infidelidad.

Así fue la pedida de mano de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

"Antes de conocerte me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", escribía Tamara Falcó este jueves en Instagram. Allí anunciaba su compromiso, a bombo y platillo, con una fotografía que hablaba por sí sola: la pareja se besaba mientras Tamara enseñaba su especial anillo de compromiso, una pieza de joyería asimétrica de la firma Repossi valorada en 14.500 euros. "¡Que locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor", decía pletórica la marquesa de Griñón. "Atrás dejo la perfección mundana por una que para mí tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que, aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro".

Poco después explicó cómo fue la pedida, durante una cena. "¿Te quieres casar conmigo?", le preguntó Onieva, hincando la rodilla. Seguro que no se esperaba la respuesta que le dio Tamara Falcó: "¿Ahora, el día que llevo mallas, tiene que pasar ahora mismo?". Le dijo que sí, un momento de gran felicidad. Íñigo, eso sí, empezó a marearse. "Casi le da un ataque al corazón. Pensé: 'como ahora me quede viuda con lo que me ha costado llegar hasta aquí'", recordaba Tamara.