Tamara Falcó e Íñigo Onieva protagonizan todas las portadas de los medios de prensa rosa este fin de semana. El drama de la pareja ha llegado hasta las redes sociales y más allá. No es para menos: primero anunciaron que se casaban y 24 horas después apareció un polémico vídeo donde el novio de la marquesa de Griñón aparecía besando en la boca a una completa desconocida. Y tras tres negaciones por fin ha dado la cara y lo ha confesado todo: Íñigo Onieva admite que fue infiel a Tamara hace dos semanas. Fue durante el festival de música electrónica Burning Man, que se celebra en Estados Unidos. Luego volvió a España y le pidió matrimonio, pero las imágenes han visto la luz y la esperada y deseada boda de Tamara pende de un hilo. La tercera en discordia es Marina Theiss, te contamos todo sobre ella.

¿Quién es Marina Theiss? La chica con la que Íñigo Onieva ha sido infiel a Tamara Falcó

Marina Theiss es una joven brasileña que pisó por primera vez el Burning Man Festival, que se celebra en Nevada (Estados Unidos), este año, en 2022. Para ella ha sido un antes y un después en su vida: "Me ha tomado un poco de tiempo digerir toda la magia experimentada. Me rendí a lo desconocido. Ahora no tengo dudas: todo sucede por una razón, en el lugar correcto y en el momento divino", escribe en su Instagram. Además, asegura que lo que más le gustó del festival de música electrónica fueron las personas...

En sus redes sociales, donde acumula más de 16 000 seguidores, Marina Theiss se defina como una "persona perfectamente imperfecta". Mujer todoterreno, esta joven ha probado suerte en diferentes campos: es una reputada modelo internacional que ha trabajado para agencias como NY Models o Central Models. También ha sido imagen de varios cosméticos y ha posado para algunas de las grandes firmas de la moda. De hecho, en su porfolio asegura tener las medidas perfectas para las marcas y asegura ser una enamorada de las Fashion Weeks, siendo la de París una de sus favoritas.

Lo que más le gusta es viajar: maleta en mano ha estado en París, Lisboa, Estados Unidos... ¡Es una mujer todoterreno que no para quieta! Además, reconoce que uno de sus países favoritos es España: ¡pasó el verano en Ibiza! Lo cual nos hace cuestionarnos una gran duda: ¿se conocían de antes ella e Íñigo Onieva o son solo casualidades de la vida? En sus archivos de stories se puede ver que ambos lo pasaron muy bien juntos.

Marina Theiss con Íñigo Onieva en el festival Burning Man La foto es de 2022, de hace dos semanas @matheiss en Instagram

También ha sido reportera de Fórmula 1 y está concienciada con el medio ambiente: es vegetariana y quiere acabar con el cambio climático. Marina Theiss es una mujer que sueña a lo grande, cree en el amor, disfruta de sus amigos y le encanta salir de fiesta. Camino de ser influencer, expone en sus redes sociales sus viajes y su día a día. Esto es todo lo que sabemos de la identidad de la tercera en discordia entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.