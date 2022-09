Fin de semana de dramas entre los famosos. Tras la polémica de Tamara Falcó con Íñigo Onieva, otra pareja llega para quitarles todo el protagonismo y acaparar las portadas: Laura Escanes y Risto Mejide se separan. Después de siete años de amor, una boda por todo lo alto y una hija en común, Roma, la pareja pone fin a su relación a golpe de comunicado. Pero no conjunto... Por un lado la influencer ha informado de su separación con un desgarrador y romántico texto hacia el padre de su hija. Por otro lado, el presentador alude a que ha sido su relación más perfecta. Ambos piden privacidad en estos duros momentos: "Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia", escriben. Y siguen la moda de las celebs que se separan: comunicarlo oficialmente en las redes con una foto en blanco y negro.

Laura Escanes y Risto Mejide se separan

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82 627 292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre", así empieza Laura Escanes su post de Instagram donde anuncia que ella y su marido se divorcian tras "siete años maravillosos". La influencer mantuvo en vilo a todos sus fans con una cuenta atrás para un comunicado oficial. Ahora sus fans lamentan mucho la terrible noticia...

La pareja ha estado siempre en el punto de mira por las dos décadas de edad que los separan. Por eso, por mucho amor que haya habido, Laura Escanes lo confiesa: también han sido duros. Ahora bien, ella seguirá queriendo a Risto Mejide para siempre: "Ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no acaba ni muere. Te seguiré queriendo el resto de mis días", asegura.

Tampoco se arrepiente de las decisiones que la llevaron a tener una relación con Risto: "Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo", dice. Lamentablemente, aunque muchos crean en el amor para toda la vida, nada es para siempre: "Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad", continúa. Una eternidad que acaba con muchos sueños cumplidos, una hija en común y un camino que han compartido durante un tiempo: "Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor", zanja Laura Escanes.

Poco después de su post, Risto Mejide ha emitido otro comunicado con fotografía en blanco y negro incluida. En el texto el presentador pone en alza el amor que se han tenido durante estos años: "Gracias Laura Escanes por estos siete años, tres meses y 24 días. No han sido perfectos y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida", asegura.

Asegura que ambos han aprendido cosas buenas y malas y que "antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado porque todo suma: lo bueno, lo malo y lo regular. Porque como alguien dijo una vez fue eterno mientras duró". Ahora todo lo que le queda a Risto Mejide es la hija que ambos tienen en común, Roma, y el cariño que aún les queda: "Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor 'pa' toelrato", se despide en su publicación, usando el hashtag que tanto les ha caracterizado en su relación: #toelrato. Además, el presentador ha puesto las fechas en las que empezaron a salir (1 de junio de 2015) y en la que han acabado (25 de septiembre de 2022).

La noticia llega, además, poco después de que el restaurante favorito de la pareja cerrase sus puertas en Barcelona y apenas unos meses después de Risto Mejide y Laura Escanes estrenasen un pódcast llamado Cariño, ¿pero qué dices?, donde ambos hablaban de su relación. ¿Habrá tenido que ver algo que ver con su ruptura?