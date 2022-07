Nuevo divorcio para Rupert Murdoch, el magnate de los medios de comunicación. La top model Jerry Hall ha pedido el divorcio tras seis años de matrimonio, con un enlace que se celebró en 2016. La situación no es para nada nueva para Murdoch, ya que se trata del cuarto divorcio para el empresario: su separación de la periodista Ana Maria Torv, madre de tres de sus hijos, le salió muy caro. De hecho, tuvo que darle la mitad de su dinero, 1.700 millones de dólares, a su segunda esposa, en el que es uno de los divorcios más caros de la historia.

Jerry Hall, que ha pedido el divorcio en California, solicita una manutención por parte de su ahora expareja y alega diferencias irreconciliables para la separación. Según el Daily Mail, la modelo asegura que desconoce "la naturaleza completa y el alcance de todos los activos y deudas de propiedad separada". La fortuna de Rupert Murdoch ascendería, según este medio, a 17.700 millones de dólares.

Murdoch ya se ha divorciado otras tres veces

Este será el cuarto divorcio de Rupert Murdoch, propietario de News Corporation, un imperio de medios de comunicación que incluye Fox News, The Wall Street Journal, The Sun y The Times. Su primer divorcio tuvo lugar en 1967, tras 11 años de matrimonio con Patricia Booker, azafata y madre de su primera hija, Prudence. Más años duró su segundo matrimonio. Murdoch se casó con la periodista Anna Torv el mismo año de su divorcio con Booker y estuvieron casados durante 32 años, en los que tuvieron tres hijos.

Rupert Murdoch y Jerry Hall se casaron en 2026 ©GTRESONLINE

Su tercera esposa fue la empresaria Wendi Deng, con quien se llevaba más de 30 años. Estuvieron casados desde 1999 hasta 2014 y tuvieron dos hijas. Dos años después de su tercer divorcio, Rupert Murdoch volvió a celebrar una boda, en aquella ocasión con Jerry Hall, musa del ilustrador de moda Antonio Lopez. Casados en 2016, se trata del matrimonio más corto del magnate de la comunicación.

Jerry Hall y Mick Jagger. Gtres

Jerry Hall, por otra parte, se enfrenta ahora a su primer divorcio. Nunca antes se casó oficialmente, aunque sí celebró una boda en Bali con Mick Jagger. La modelo salió con el líder de los Rolling Stones durante 22 años y tuvo con él cuatro hijos.