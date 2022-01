La venganza de Jerry Hall

Los viejos rockeros nunca mueren y las grandes estrellas nunca dejan de brillar. Es el caso de Jerry Hall, una de las supermodelos más fabulosas de todos los tiempos. Arrasó en la moda en los 70 y 80 con un físico impresionante y mucho glamur, dos rasgos que hoy, con 65 años recién cumplidos, conserva. Anthony Vaccarello, director creativo de la casa Saint Laurent, ha obrado el milagro: hacer que Jerry Hall abandone por unas horas la vida tranquila que lleva en la mansión en la que vive con su marido, Rupert Murdoch, situada en Bel‑Air (Los Ángeles, California), y pose para David Sims.

Quien tuvo, retuvo. Y estas fotografías son una prueba: tiene el mismo aire de diva, pero ahora también de leyenda. Nació en Texas y desde muy pequeña se supo ganar la vida: fue babysitter y camarera hasta que el agente Claude Haddad la vio mientras tomaba el sol en Saint-Tropez (Francia) y le regaló el pasaporte a la moda. Se instaló en París y todavía suenan los ecos de las juergas que se pegaba con sus dos compañeras de piso Grace Jones y Jessica Lange, que empezaron sus carreras como modelos.

Ese año la modelo hizo su trabajo más recordado: una editorial de moda para Vogue en Rusia, en la que posa sobre un pedestal en la misma Plaza Roja. Pero además, apareció en la portada del álbum Siren de Roxy Music. Bryan Ferry, su vocalista, se enamoró de ella y le regaló un 'pedrusco' de compromiso. No hubo boda, pero dejaron fotografías icónicas demostrando que eran una pareja de lo más cool. Su biografía dice que en 1977 era famosísima, que tenía más portadas de Vogue que sus compañeras y que ganaba 1000 dólares al día. Tenía tanto éxito como popularidad, que creció considerablemente cuando se casó con Mick Jagger . Fue en 1990, en Bali, y tuvieron cuatro hijos: Elizabeth, James, Georgia y Gabriel.

Dueña de su destino

Hall, según ha dicho en varias entrevistas, no pudo con las infidelidades de su 'satánica majestad' y en 1999 el matrimonio quedó anulada. Durante años vivió entregada a sus hijos y aceptó solo trabajos que le hacían feliz. Siguió desfilando para su amigo Thierry Mugler y para Vivienne Westwood, y posando para artistas como Lucian Freud. En el año 2000 hizo una versión en teatro de El Graduado y fue una estupenda señora Robinson que no tenía reparos en mostrar su cuerpo desnudo sobre el escenario. Ahora su vida es menos llamativa pero igual de fabulosa. En 2016 se casó con el magnate australiano Rupert Murdoch, propietario de FOX, News, y Jerry tuvo que leer y escuchar feos comentarios por la diferencia edad: él es 25 años mayor que ella. La modelo 'pasa' de todos y en vez de esconderse se pone en punto de mira con la campaña de Saint Laurent. Ha dicho en varias entrevistas que es muy feliz y, a la vista está, además sigue siendo una gran estrella. Es su venganza, contra los que no la quisieron (va por ti, Mick) y los que la critican.