30 años les ha durado el amor a Sylvester Stallone y su hasta ahora mujer, la modelo Jennifer Flavin. Se conocieron en 1988, se casaron en 1997 y ahora se conoce que Jennifer Flavin ha pedido el divorcio del actor de Rambo. "Estamos abordando de manera amistosa y privada estos problemas personales", asegura en un comunicado a People el intérprete. La pareja tiene tres hijas, Scarlet, Sistine y Sophia, aunque Sylvester Stallone tuvo antes otros dos hijos. El mayor, Sage, murió en 2012. Aunque la noticia de su divorcio se acaba de conocer, hace poco se hizo público que Sylvester Stallone había tapado el tatuaje en su brazo derecho que hasta ahora mostraba la cara de su mujer.

Un enorme tatuaje con el rostro de Jennifer Flavin cubría el bíceps derecho de Sylvester Stallone, pero ahora es otro amor del actor el que ocupa su lugar: Butkus, su perro. Según el publicista de Stallone, no lo había hecho con la intención de borrar a su mujer. "Tenía la intención de actualizar la imagen del tatuaje de su esposa Jennifer, pero los resultados fueron insatisfactorios y, desafortunadamente, irreparables", le dijo a Daily Mail hace apenas un par de días. Ahora, sin embargo, se conoce la noticia de ambos se separan.

La increíble historia de Sylvester Stallone, Butkus y Rocky

Butkus fue un perro muy querido por el actor y fundamental para la película de Rocky, en la que también apareció. Han pasado muchos años desde que falleció, pero Sylvester Stallone le tiene muy presente, como ha demostrado en diversas ocasiones. "Ambos estábamos delgados, hambrientos y vivíamos en una pensión de mala muerte sobre una parada de metro", explicó una vez el actor de Rambo en 2017 en Instagram, recordando 1971.

"No había mucho que hacer excepto pasar tiempo juntos y ahí fue donde comencé a aprender el oficio de escribir guiones. Como nunca salía, confiaba en su compañía, y en realidad fue idea suya escribir Rocky, pero no se lo digas a nadie", afirmó. Sin embargo, Sylvester Stallone se vio obligado a tomar una drástica decisión: "Años más tarde, cuando las cosas empeoraron aún más, tuve que venderlo por 40 dólares frente a una tienda 7-Eleven, porque no podía pagar la comida". Por suerte, consiguió vender el guion de Rocky y, con ello, recuperar a Butkus. No le salió barato: su nuevo dueño le pidió 15.000 dólares y Sylvester Stallone los pagó. Ahora su amor por el mastín también estará marcado sobre su piel.