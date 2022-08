Impactante, así podríamos describir las últimas fotos de Nicole Kidman, que posa para la revista Perfect. Ella es la protagonista de la portada del mes de septiembre. La actriz ha compartido a través de sus redes sociales un pequeño adelanto que ha dejado sin palabras a sus seguidores por varios motivos. Primero porque ha demostrado una vez más que, a sus 55 años, sigue en plena forma. Sus músculos acaparan toda la atención. También sus atrevidos looks, otra de las razones por las que las redes no dejan de hablar de estas imágenes. Nunca antes habíamos visto a Nicole Kidman lucir un estilo tan diferente al que nos tiene acostumbrados, más clásico y sofisticado.

El fotógrafo Zhong Lin ha sido el encargado de inmortalizar las imágenes. Una musculosa Nicole Kidman posa sin miedo ante su cámara con una larga melena pelirroja escalonada y prendas diminutas que dejan a la vista su esculpida figura.

Glenn Martens, diseñador de la firma Diesel, ha sido el elegido para vestir a la actriz. Sus looks tienen una estética muy de los años 2000. Prendas de tejido vaquero, tops, minifaldas... Un guiño a las celebrities de aquella época, como Cristina Aguilera o Britney Spears.

"Con este editorial de moda Nicole Kidman se apunta un tanto, conectando con una moda que se desmarca de lo convencional, arriesgando mucho, sin miedo a las críticas. Además, es una estupenda manera de cambiar de registro, algo que se valora mucho más en una actriz de su categoría", dice nuestro compañero Rafael Muñoz, de RTVE, experto en moda.

Además de su exitosa carrera en el mundo de la interpretación, Nicole Kidman es una de las personalidades más solicitadas en la industria de la moda. El mes pasado la vimos desfilando en la semana de la moda de París para la casa Balenciaga, junto a otras celebrities como Dua Lipa o Kim Kardashian. Para la ocasión, llevaba un vestido plateado que no dejó indiferente a nadie.

Estilos totalmente opuestos. Y es que a Nicole Kidman no le gusta ir a lo seguro y con esta portada lo acaba de demostrar, por si a alguno le quedaba la más mínima duda. A principios de este año se vió envuelta en una polémica. Era la protagonista de otra portada, la de la revista Vanity Fair. En la imagen lucía un look de la firma Miu Miu. Lo que a muchos no les gustó fue la diminuta falda que llevaba, que poco después se supo que ella misma había eledigo, incluso "rogó" por él. "A veces va a funcionar, ya veces no. Pero me encanta la idea de ser audaz y no encajar en una caja", confesaba la actriz ante el revuelo.