Nicole Kidman se convierte de nuevo, ya parece experta, en meme. Esta vez por su participación en la semana de la moda de París. La casa Balenciaga, icono de elegancia y tradición, ha invitado a la actriz ganadora de un Oscar a desfilar con uno de sus vestidos de alta costura para la nueva temporada. Pero la aparición de Kidman nos ha dejado descolocados a todos... ¿Iba vestida de papel de aluminio? ¿Modelo o bocadillo?

¿De qué va disfrazada Nicole Kidman con el vestido de aluminio?

No sabemos cuál era el efecto que pretendía conseguir la casa de moda, pero lo cierto es que ha impactado mucho. No ha logrado vender su trabajo delicado y artesanal al que nos tiene acostumbrados. Más bien nos ha dejado una imagen surrealista que no acabamos de entender.

Ver a Kidman vestida con ese tejido satinado y extremo nos hace pensar que la han envuelto en un rollo de papel de aluminio de 25 metros, ese mismo que tienes en tu cocina. Parece más un disfraz que un modelazo de alta costura que costará miles de euros. Por no hablar de las dificultades que ha tenido la estrella del cine para caminar sobre el pasillo de asistentes que hacía de pasarela. Esos tacones, aunque bajos, daban la impresión de ser realmente incómodos.