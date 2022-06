Shakira y Gerard Piqué confirman que se separan después de 12 años de relación. Protagonizaron las portadas de la prensa rosa al enamorarse durante el Mundial de Fútbol de 2010. Ahora, después de varias semanas perseguidos por los rumores de una supuesta infidelidad del futbolista a la cantante, la pareja ha confirmado su ruptura a través de un comunicado oficial: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", señala un escueto comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante, según EFE.

Shakira y Piqué se separan: adiós a 12 años de amor

El run run de crisis se había acrecentado esta última semana. Ahora, acaban de anunciar su separación y piden respeto por sus dos hijos, Milan y Saha, de nueve y siete años, respectivamente. Y todo apenas un mes y medio después del lanzamiento de "Te felicito", el último single de Shakira junto a Rauw Alejandro, novio de Rosalía: "Me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebaso el vaso".

Letra premonitoria de la cantante ante las supuestas aventuras del defensa del FC Barcelona, que publican muchos medios y según los cuales Shakira le habría pillado con otra. También hay testigos que aseguran haberlo visto de noche en los reservados de los clubs de moda de Barcelona.

Piqué ya no vive con Shakira y sus dos hijos en su casa de Esplugues, al parecer se mudó hace tres meses a un piso de soltero en el centro y tiene que llamar a su antiguo hogar para que le abran la puerta. Fue Piqué quien tomó la decisión de abandonar el hogar y según fuentes cercanas al futbolista, la separación ha sido la consecuencia del desgaste propio de la relación de la pareja.

Desde febrero no publican ninguna foto juntos. Ella brilló en Cannes, un día después recibió un mazazo: tendrá que acudir a juicio acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda. Piqué tampoco se libra: Anticorrupción le investiga por el contrato de la Supercopa. Shakira y Piqué atraviesan la peor crisis de su relación de pareja. Una que ha acabo en ruptura... La noticia salpica a algunos de sus compañeros como Michel o Luis Figo, quienes han preferido no hacer declaraciones.

No solo el entorno del futbolista se ha visto afectado, también el de la cantante. La hermana de Shakira, Lucy, ha roto su silencio frente a los reporteros de Colombia, donde ella reside, apenas 24 horas después de que la pareja emitiese el comunicado oficial de su separación. Lucy ha confirmado que ya se lo esperaba, por lo que la decisión de la ruptura no es espontánea.