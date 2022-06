Donde hubo fuego, cenizas quedan. A Amelia Bono y Manuel Martos el amor les ha dado una segunda oportunidad. Vuelven a estar juntos, según publica la revista ¡HOLA!, un año después de que saliera a la luz su separación. Desde entonces, les hemos visto presumir de buena relación de la mano de sus cuatro hijos. Ahora parece que todo ha quedado en una crisis y que ambos han logrado superar los obstácuos que les llevaron a tomar aquella decisión.

¿Pasará lo mismo con Shakira y Piqué? El suyo parece un punto y final, pero nunca se sabe. Otras parejas famosas también han conseguido superar sus diferencias para volverse a encontrar y hacer funcionar su relación de nuevo, no como Miri y Jorge. ¡Te contamos quiénes son!

Tamara Gorro y Ezequiel Garay

A Tamara Gorro y Ezequiel Garay tampoco se les ha acabado el amor después de casi doce años, aunque estos últimos meses han sido cruciales para la pareja. Se han reconciliado y han querido compartir este momento tan importante con sus seguidores a través de sus redes sociales. "Mejor juntos", se puede leer en el pie de foto, en la que parecen más enamorados que nunca. Él ha hecho lo mismo desde su cuenta.

La influencer y el futbolista han decido darse una segunda oportunidad. Y no nos extraña, porque desde que decidieron darse un tiempo, los hemos visto juntos en multitud de ocasiones, sobre todo en compañía de sus dos hijos. "Las segunda oportunidades dicen que no son buenas pues yo voy a retar eso, sabéis que soy muy de retos. Fuera bromas, si la cosa sale bien adelante, si la cosa sale mal, en la vida no pasa nada", comenta Tamara Gorro a través de sus historias de Instagram.