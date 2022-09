La historia de desamor de Tamara Falcó tiene a miles de personas enganchadas, pendientes de cómo ha sido su ruptura con Íñigo Onieva, y es que ante todo ha sido muy pública. Salían desde 2022 y el jueves de la semana pasada anunciaban su compromiso vía Instagram. Esa misma noche Tamara Falcó acudía a El hormiguero a contar los pormenores de aquella pedida de mano que la tenía tan ilusionada. Ahora ha vuelto al programa pero para contar todos los detalles de la ruptura. Durante este tiempo ha contado con el apoyo de sus hermanos. Uno de ellos, Enrique Iglesias, ya tiene solución para su desengaño amoroso.

¿Qué consejo le dio Isabel Preysler?

El compromiso le duró muy poco, como la marquesa de Griñón ha confirmado este jueves en El hormiguero. El jueves de la semana pasada (el mismo día del anuncio de que se iban a casar y también de su aparición en el programa) Tamara e Íñigo se fueron a una fiesta y ya entonces empezaron a circular las imágenes del empresario besando a otra mujer. Él le dijo que eran de 2019 y ella no le dio más importancia en ese momento. "Ya cuando vi el vídeo, las fotos y tal, me empecé a preocupar", asegura. El viernes se fueron a la boda de unos amigos y de camino, en el coche, Isabel Preysler llamó a su hija y les aconsejó que, si las imágenes eran de 2019, lo dijesen. Eso sí, que Tamara no dijese nada.

A la vuelta de la boda, llamó otra vez a su madre. "Tamara, hay más vídeos", le contó Isabel Preysler. Tamara los vio y cuando volvió a hablar con su madre, muy preocupada, le dijo que si era verdad que las imágenes no eran de 2019 saldría a la luz. Como ya había comentado en su reaparición pública, Íñigo Onieva comenzó a cambiar su versión y ella le respondió con aquella frase ya viral: "Que sepa, que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo". Y así fue.