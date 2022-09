De la creadora de "a veces me sorprendo de lo pija que soy" o "hay 14 baños y a veces no son suficientes", llega "un nanosegundo en el metaverso". No podía ser otra persona, Tamara Falcó es tan impredecible como elocuente y sus frases no son fáciles de olvidar. Estos últimos días han sido muy complicados para la marquesa de Griñón, que ha pasado de estar prometida a estar soltera. Decepciones, desengaños y demasiados cambios para tan poco tiempo. Sin embargo y a pesar de las circunstancias, la hija de Isabel Preysler cumplió con sus compromisos profesionales y asistió a un evento público donde le esperaban los medios de comunicación. La prensa rosa no hablaba de otra cosa que no fuera su relación. Acostumbrada a las cámaras, natural y espontánea, como es ella, hizo sus primeras declaraciones dejando claro que lo suyo con Íñigo Onieva había acabado.

No tuvo que ser fácil para Tamara Falcó afrontar la idea de que su prometido le había sido infiel. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se enteró de que las acusaciones eran ciertas, ella no tuvo reparo en contar detalle a detalle cómo habían sucedido los acontecimientos. El viernes por la noche, después de asistir juntos a una boda y de desmentir Íñigo Onieva cualquier tipo de deslealtad a su chica, el acusado empezó a cambiar su discurso, hasta entonces inamovible.

"Él empezó a decirme, bueno, puede que sea verdad. Entonces, ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo", contestó tajantemente Tamara Falcó. Y así fue. La marquesa de Griñón cumplió su promesa y canceló su compromiso. Todo apunta a que su historia de amor ya tiene punto y final, tal y como ella misma aseguró, aunque el culebrón promete dar mucho que hablar en las próximas semanas, quién sabe si incluso meses. Lo que quedará para la eternidad será su gran frase.

El metaverso, un mundo virtual en donde un nanosegundo dura lo mismo que en el mundo real, la milmillonésima parte de un segundo. Así de claro tenía las cosas Tamara Falcó, y no nos extraña, ya que como ella dijo, "para los cuernos soy muy cuadriculada". Sin duda, otra frase que no hay que desmerecer. Las redes no dejaron pasar las joyas en forma de declaraciones de Tamara Falcó. La expresión "un nanosegundo en el metaverso" ya forma parte de nuestra cultura popular.