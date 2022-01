Dos accidentes mortales, separaciones, escándalos... Los Grimaldi no ha tenido una vida completamente feliz a pesar de tener dinero, fama y belleza. El documental de Lazos de sangre bucea en la historia de esta familia tan conocida en el mundo entero, tanto por sus apariciones en la prensa rosa como por las tragedias que han desvastado sus corazones. ¿Pero es cierto que sobre ellos pesa una maldición? ¿Quién se la echó?

La boda de Rainiero y la famosa actriz Grace Kelly fue casi un cuento de hadas, aunque no tuvo un final feliz. Cuando se casaron nada hacía presagiar lo que el destino les tenía preparado: muerte y desolación. Para conocer el origen de la famosa maldición hay que remontarse en el tiempo y repasar el árbol genealógico de los Grimaldi hasta llegar a Rainiero I, bisabuelo de Rainiero III.

. Cuenta la leyenda que antes de conocer a Grace Kelly tuvo una amante gitana a la que abandonó, y ella llena de furia y despecho lanzó una maldición a la familia: "Ella le mandó una maldición que fue la siguiente: 'Ningún Grimaldi va a ser feliz en su matrimonio salvo que se case después de los 50 años", cuenta la periodista Consuelo Font en el documental. Esas palabras se las llevó el viento durante años, pero tras el enlace de Rainiero y Grace las llevó de vuelta al palacio monegasco.

Carolina de Mónaco lo intentó tres veces

Carolina de Mónaco se casó a los 18 con Philippe Junot, un playboy 17 años mayor que ella: una compañía nada recomendada para la princesa. Pero ella no quiso escuchar los consejos de nadie y desobedeció todas las normas de su padre para casarse. Pero el amor se fue tan rápido como vino y dos años después se divorciaban.

Durante un tiempo fue 'la novia de Europa' pero no tardó en casarse. Esta vez el afortundo fue el empresario Stéfano Casiraghi. Su historia de amor se contó paso a paso en la prensa del corazón y el despliegue que se hizo para su boda su impresionante. Carolina y Stéfano se casaron en 1983 estando ella embarazada. Un escándalo para la época, aunque muchos pensaban que hizo lo mismo que su madre, Grace, porque se cree que estaba embarazada de Carolina cuando se casó.

La joven pareja tuvo tres hijos, Andrea, Carlota y Pierre, y fueron felices hasta que la maldición volvió a cobrar sentido: Stéfano murió delante de todo el mundo mientras participaba en una competición de de off-shore, deporte náutico en el que era campeón del mundo. El copiloto de la embarcación salió despedido y sobrevivió, pero Stéfano murió en el acto: "Stéfano, desgraciadamente, se queda dentro y en la caída al mar se parte las cervicales y muere en el acto. Para la familia eso es una catástrofe total", cuenta el paparazzi Antonio Montero. Las imágenes de Carolina en el funeral hablan por sí solas, la tristeza volvía a inundar su vida con una trágica muerte por un accidente. Era la segunda muerte de la familia, la segunda prueba de que existía la maldición.

Carolina tardó en recobrar el ánimo y la sonrisa, pero lo hizo. Y lo mismo ocurrió con el amor. Fue con Ernesto de Hannover, que entonces era el marido de una de sus amigas. La princesa se quedó embarazada y, como ocurrió con Casiraghi, decidió casarse con Ernesto. Tenía 42 años y la mala suerte volvió a acompañarla en el matrimonio. El príncipe de Hannover tiene un carácter difícil y durante un tiempo tuvo serios problemas con el alcohol. Todos recuerdan que dejó sola a Carolina en la boda de Felipe VI y Letizia Ortiz. ¿El motivo? Supuestamente las copas de más que bebió la noche anterior. Aquel incidente fue uno de los más dolorosos para Carolina, pero siguieron sucediendo en los siguientes años hasta volverse insoportables. ¿Por qué si tienen tan mala relación aún no se han divorciado? Para Carolina es más importante el estatus del título de Príncesa de Hannover y no quiere renunciar a él. Llevan más de diez años haciendo vidas separadas pero legalmente aun son marido y mujer. Los problemas con el juego y el alcohol han hecho que las diferencias sean irreconciliables, él incluso ha llegado a tener otras novias en estos años, Carolina seguramente se ha cansado de intentar que una historia le salga bien.

Para Ernesto los problemas no han acabado todavía, hace unos meses denunciaba a su hijo por una mala gestión de sus propiedades y reclamaban la devolución de algunos de sus castillos. Ernesto acusa a su hijo mayor por ingrato y le reclama los castillos de Marienburg y de Calenberg, en el municipio de Pattensen-Schulenburg, y el castillo de Herrenhausen, en Hannover. Ernesto de Hannover está gravemente enfermo y vive solo en una cabaña en Austria. Al parecer su hijo no se ocupa de él y no le ayuda. Esto sería motivo suficiente para reclamar lo que considera suyo. La polémica está servida. No es único problema de Ernesto ya que por culpa de sus problemas con el alcohol, ha recibido alguna que otra demanda.