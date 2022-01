Los escándalos de la familia Grimaldi han ocupado y ocupan las portadas de las revistas del corazón. Desde la llegada de Grace Kelly a Mónaco, el Principado ocupó un lugar importante en el huracán de los cotilleos y los rumores, sobre todo Alberto de Mónaco. Durante años fue el soltero de oro pero con el paso del tiempo tuvo que soportar una fuerte presión por parte de la familia y la sociedad monegasca para casarse y tener un heredero. Su 'alergia' a los noviazgos serios hizo que durante años se cuestionara su sexualidad pero poco a poco hemos ido descubriendo sus gustos y sus aventuras.

Una novia triste

Fue una boda con tintes surrealistas porque horas antes Charlene intentó huir de Mónaco: se la encontró en el aeropuerto de Niza a punto de coger un avión. La nadadora recapacitó, o la convencieron, y finalmente volvió y se preparó para el enlace. El vestido, demasiado sencillo para una boda de estas características, y el rostro compungido y lloroso de la novia, fueron los protagonistas de la ceremonia. "Parecía que estaba yendo al matadero en vez de casarse, hasta el punto que Alberto, bastante agobiado, le pide que no llore durante la boda", cuenta Consuelo. Una boda de lo más atípica que acabó cumpliendo su objetivo, pues en 2014, solo tres años después del enlace, consiguieron tener descencencia. La pareja tiene dos mellizos, Gabriela y Jaime. Mónaco ya tenía así a su heredero y los rumores sobre la sexualidad de Alberto quedaban zanjados.

Los rumores habían comenzado por la imposibilidad de Alberto de encontrar esposa antes, ya que era bastante anormal que un príncipe heredero esperase hasta pasados los cincuenta para casarse. Quizás esto estuviese relacionado con la maldición gitana de los Grimaldi, en cualquier caso Alberto no conseguía mantener una relación duradera con ninguna mujer porque, según se decía, ninguna cumplía sus expectivas. "La sexualidad de Alberto empezó a intererar a parte de que empieza ya a ser un hombrecito y empieza a notarse que no le gusta esta, que no le gusta aquella, porque todo el mundo trataba de buscarle novia", cuenta el psiquiatra José Cabrera. Su timidez fue la principal causante de que adquiriese fama de homosexual, pero realmente nunca se pudo demostrar nada "porque parecía que las mataba callando, ya que en realidad tenía dos hijos secretos", confiesa la periodista Consuelo Fonts.