Lazos de sangre se adentra en el palacio de una de las familias de sangre azul más glamurosas de Europa y lo hace para conocer todos sus secretos, los confesables y los que no lo son. El equipo del programa de RTVE analiza con la ayuda de expertos las historias más oscuras de la familia Grimaldi, en especial el fatídico accidente en el que perdió la vida Grace de Mónaco, una actriz bellísima y con éxito que dejó su carrera para convertirse en una princesa real.

Un final inesperado

La muerte de Grace Kelly está rodeadas de incógnitas que hoy siguen acaparando titulares, a pesar de que ocurrió hace casi 40 años. El 14 de septiembre de 1982 la vida de los Grimaldi se paró en seco. La princesa viajaba con su hija Estefanía en coche cuando perdió el control del vehículo, derrapó en una curva, saltó unos cuarenta metros y se estrelló contra los pilares de una casa. Grace sufrió un derrame cerebral, hubo que operarla de urgencias pero murió en la cama del hospital. Estefanía tenía tan solo 17 años. En el accidente solo resultó herida con fractura cervical pero lo peor fueron las secuelas psicológicas que marcaron su vida para siempre. ¿Pero quién conducía el coche?

Las incógnitas se basan en dos hechos. A Grace no le gustaba conducir y hay quien dice que no tenía carnet. Resulta curioso que no haya fotografías ni vídeos en los que se vea a la actriz conduciendo un coche. Y luego está el hecho de que Estefanía tuvo que salir por la puerta del piloto ya que la suya estaba atascada. En el libro 'Rainier and Grace: An Intimate Portrait', de Jeffrey Robinson, se lee un testimonio de la princesa Carolina en el que habla de estes accidente y cuenta lo que, supuestamente, le dijo su hermana. "Mamá me decía todo el rato que no podía frenar, que los frenos no funcionaban", dice Carolina, y añade: "Estefanía me explicó que mi madre estaba en un estado de pánico. Así que tiró del freno de mano, pero el coche no se detuvo”.