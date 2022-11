Isabelle Junot sigue los pasos de su queridísima amiga y familiar: Tamara Falcó. La esposa del primo de la marquesa de Griñón se está convirtiendo en toda una estrella de la televisión gracias a MasterChef Celebrity 7, poco después de aparecer en las revistas de crónica social y en el mismo año de su boda con Álvaro Falcó, el primo de Tamara, ganadora de MasterChef Celebrity 4. Hemos descubierto a un 'personajazo' televisivo: le encanta Camela, es actriz, marquesa de Cubas y su padre consiguió enamorar a la mismísima Carolina de Mónaco. En el décimo programa del concurso culinario, Isabelle Junot recibe la visita de Tamara Falcó, "su hermana mayor en Madrid", y cuenta cómo se conocieron y por qué son tan amigas.

Isabelle Junot y Tamara Falcó, las inseparables amigas marquesas

Isabelle Junot es coach y Tamara Falcó, chef. Cualquiera podría pensar que Junot sigue los pasos de Tamara en la gastronomía, pero la realidad es que ya estaba metida en el mundo de antes. Ambas son unas amantes de la comida y por supuesto, de la moda. Están muy unidas, tanto que Isabelle le regaló una réplica de su ramo el día de su boda: "Es como mi ejemplo a seguir. La admiro mucho porque es una mujer que no para de trabajar. Tiene las cosas muy claras y no duda ni un segundo en ayudarme. Es más, fue la primera persona a la que llamé cuando me surgió esto. Me dijo que podía hacerlo cien por cien. Es un poco mi pilar. Por muy ocupada que esté, siempre encuentra un momento para preguntarme cómo voy", dijo en una entrevista para el diario El Español.

Es un sentimiento mutuo, ya que la hija de Isabel Preysler está encantada con que su primo, al que llama Lito, sea la media naranja de Junot, a quien dio sus mejores consejos cuando se enteró de que participaría en MasterChef Celebrity 7. ¿Conseguirá Isabelle Junot ganar esta edición como su gran amiga?