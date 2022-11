Los aspirantes de MasterChef Celebrity están acostumbrados a decir adiós cada semana a uno de sus compañeros, pero en el último programa no han tenido que despedir a uno, sino a dos. Daniela Santiago y Nico Abad se han convertido en los últimos expulsados, quedándose a las puertas de la semifinal, en la que sí veremos a Patricia Conde, Isabelle Junot, Manu Baqueiro, María Escoté y Lorena Castell. ¿Quién se impondrá? Queda muy poco para descubrirlo.

Nada más entrar a las cocinas ha llegado la primera sorpresa de la noche: la primera prueba ha sido de eliminación. Daniela ha colgado el delantal, como también lo ha tenido que hacer Nico al final del programa. María Escoté y Patricia Conde se han jugado con él la permanencia después de que su equipo naufragara en la prueba de exteriores y acabara rebautizando sus platos por el poco parecido con los originales. Así ha sido el décimo programa de MasterChef Celebrity, sin malos rollos, pero muchas sorpresas.

Daniela Santiago, expulsada por sorpresa Los aspirantes se han puesto manos a la obra, muy concentrados para dar lo mejor de sí mismos y así lograr evitar esa expulsión sorpresa que no se esperaban para nada. Algunos se han atrevido con las esferificaciones, decididos a demostrar sus habilidades culinarias. El cocinado ha transcurrido con calma y sin grandes errores ni desastres. Los canapés los han catado no solo los jueces, sino también algunos de los amigos de los aspirantes, tres por cada uno de ellos: Eva Isanta, Fernando Romay, Arturo Valls, Cayetana Guillén Cuervo, Abril Zamora, Maria Casado, Ángela Ponce… 06.16 min Daniela Santiago expulsada de MasterChef Celebrity 7 Los aspirantes han seguido sus comentarios desde otra sala, pero sus amigos no lo sabían, ni eso ni quién ha preparado cada canapé. Los de Lorena Castell y María Escoté no se han cortado a la hora de criticar las tapas de sus amigas, pero no se lo han tenido en cuenta al verse. Todos los aspirantes se han puesto contentísimos durante el reencuentro, aunque la decisión final no depende de sus amigos, sino de los jueces. Samantha, Pepe y Jordi han valorado los canapés en cuanto a sabor y reinterpretación del plato original, considerando las cocochas de Manu como el mejor plato. La inesperada expulsión de Daniela Santiago de MasterChef Celebrity 7 RTVE.es La expulsión ha quedado entre Lorena Castell y Daniela Santiago, quien finalmente ha tenido que colgar su delantal por culpa de su rabo de toro. "Enemigos no me llevo, eso lo tengo claro. Nos lo hemos pasado muy bien", ha dicho la actriz en su despedida, arropada por todos sus compañeros. Quién sabe, igual pronto recupera el restaurante de su tío, a quien ha tenido muy presente durante MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity celebra los 25 años del Guggenheim de Bilbao Nico Abad, Patricia Conde, Isabelle Junot, Manu Baqueiro, María Escoté y Lorena Castell se han ido a Bilbao para enfrentarse a la prueba por equipos, frente al Museo Guggenheim y su icónico Puppy. Manu, el mejor de la primera prueba de la noche, ha decidido formar equipo con Lorena e Isabelle, lo que deja a Nico, Patricia y María en el otro. María e Isabelle han sido elegidos como capitanes. 04.25 min Nico Abad no se corta tras la salida de Daniela De diseñar el menú de la prueba se ha encargado Josean Alija, chef del restaurante Nerua Guggenheim Bilbao. Los capitaneados por Nico han tenido que preparar bonito, jugo de tomate asado y chalotas encurtidas y de postre carolina, fresas, rosas y coco, mientras que el equipo azul se ha encargado de la berenjena asada con "makil goxo" y yogur de aceite de oliva y de la tortilla de kokotchas de merluza, calabacín y flores. Si la primera prueba ha tenido como sorpresa una expulsión, esta ha prometido un delantal negro "caliente". Como ha anunciado Pepe durante el cocinado, lo llevará quién peor lo esté haciendo en cada momento, cambiando de manos si el aspirante se pone las pilas.

Patinazo en el equipo rojo La noticia ha sacado la vena más competitiva de las celebrities, pero eso no ha impedido que una de ellas haya recibido el delantal negro. La primera en lucirlo ha sido Lorena Castell, relevada un rato después por Nico Abad, un "asesino de bonito en serie"; Manu Baqueiro, María Escoté… La diseñadora lo ha aceptado tras vivir un momento de pánico en su equipo: han puesto el bonito en agua y sal, pero se han pasado con la sal. Menos mal que Pepe se ha pasado a visitarles y ha dado tiempo a solucionar el error antes de que fuera irreversible. "En el centro está más menos comestible, lo que no sé es si van a notar que es un bonito", ha advertido el juez antes de colgarle a María el delantal negro. Es el segundo percance que ha sufrido la catalana durante la prueba, porque también se le ha roto el pantalón. 03.01 min Una caótica María Escoté en MasterChef No ha sido el único fallo del equipo rojo, que también ha cocinado las fresas del postre. "¿Qué tenemos? Otro postre. ¿Qué tenemos? Otro bonito. No tenemos nada parecido a lo que el chef nos enseñó. Estáis versionando los platos del chef", ha criticado Pepe. Tan alejados están del menú propuesto por Josean Alija que el equipo de María ha continuado la prueba haciendo su propia versión. Los dos platos han acabado rebautizados como bonito mártir y dolores al baño maría. "He conseguido sacarle una sonrisita con los nombres que le he puesto a los platos. Eso es inmejorable", se ha defendido la capitana del equipo rojo.