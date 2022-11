La inesperada expulsión de Daniela Santiago de MasterChef Celebrity 7

Los aspirantes han llegado muy relajados al décimo programa de MasterChef Celebrity 7. Ninguno se imaginaba que tras esa primera prueba, uno de ellos diría adiós para siempre a las cocinas. Las celebrities se han enfrentado al reto de hacer una tapa a partir de un plato preparado por un aspirante mítico de MasterChef. Sobre Daniela ha recaído el rabo de toro con esferas de queso de Guadalupe, ganadora de MasterChef Abuelos, conocida en redes sociales como “Abuela de dragones”.

No sin dificultades, Daniela ha conseguido presentar el plato, aunque no ha seducido ni a sus invitados ni a los jueces de MasterChef. “Nosotros valoramos no solo que tuviera un buen sabor, sino también versionar los platos de los ganadores que os hubieran tocado añadiendo alguna técnica diferenciadora”, ha señalado Pepe antes de emitir el veredicto. Junto a Lorena, los jueces han valorado su plato como uno de los dos peores. “Daniela, tu rabo de toro tenía un exceso de grasa; el emplatado ha sido terrible, con las uñas arrancando la carne...”, ha indicado Pepe, a lo que Daniela ha respondido que no podía hacerlo de otra manera pues se estaba quemando. Además, los jueces han señalado que las porciones eran desiguales, había unos trozos con hueso y otros sin él y, por si fuera poco, las esferas eran de diferentes tamaños. Pepe, Jordi y Samantha han calificado su plato como “un plato fallido”.