Â¿QuÃ© hacen Arturo Valls y Abril Zamora en MasterChef Celebrity 7?

Sorpresa tras sorpresa. En MasterChef Celebrity 7 nunca puedes dar nada por sentado. Los aspirantes entraron muy tranquilos a las cocinas, pero pronto Pepe Rodríguez les comunicó la noticia bomba: el peor de la primera prueba abandonaría el programa. Los famosos no daban crédito. Estaban a punto de comenzar un programa donde dos de ellos serían expulsados, uno en el primer reto de la noche y otro en el último.

Pero esta no fue la única sorpresa de la noche. Los celebrities tuvieron que actualizar diferentes recetas de históricos ganadores de MasterChef en este primer reto. Lo que no sabían era que unos comensales muy especiales estaban esperando al otro lado de la puerta: ¡sus amigos! Los aspirantes saltaron de alegría y emoción al ver entrar a sus amigos a las cocinas de MasterChef Celebrity.

Para apoyar a Manu Baqueiro, llegaron la actriz Eva Isanta, el ex jugador de baloncesto Fernando Romay y el actor Javier Pereira. Lo primero que descubrimos gracias a la actriz, es que Manu es tan ligón fuera de MasterChef como lo es dentro: “Un día escribirá un manual de como ligar. Las misiones imposibles son lo suyo”, confesó Eva.

Arturo Valls, Cayetana Guillén Cuervo y Abril Zamora, amigos de Lorena

Los amigos de Lorena Castell que visitaron las cocinas fueron el presentador Arturo Valls y las actrices Cayetana Guillén Cuervo y Abril Zamora. A Cayetana ya la conocemos de sobra, pero Arturo y Abril dejaron constancia de que Lorena siempre es una buena anfitriona, pero que les cocina poco: “Alguna vez, nos ha llegado a dar de cenar los tupers que tenía preparados para su hijo”, reconoce Abril.

Por su parte, María Escoté recibió el ánimo de la actriz Miriam Giovanelli, la peluquera y maquilladora Beatriz Matallana y la artista Amanda Portillo. Y si en algo coinciden las tres invitadas es que “María consigue todo lo que se propone”. Miriam incluso nos ha contado que Escoté “ha montado en casa un huerto más grande que su vestidor”.

En apoyo a Daniela Santiago nos visitaron la periodista María Casado, el actor y productor Miguel Ángel Olivares y la actriz y modelo Ángela Ponce. Los amigos de Daniela Santiago coincidieron en que si a la actriz le gusta tanto cocinar como comer, podría llegar a ganar MasterChef Celebrity 7.

Patricia Conde recibió la visita del periodista y humorista Ramón Arangüena y los cómicos JJ Vaquero e Iñaki Urrutia. Los tres amigos de Patricia la quieren mucho, pero reconocieron que la presentadora no les ha cocinado nunca. ¿Lo hará después de su paso por el programa?

Para brindar su apoyo a Nico Abad, contamos con la presentadora Silvia Jato, el ex futbolista Raúl Ruiz y el medallista olímpico en vela Jordi Xammar. Silvia fue directa y no tuvo dudas en afirmar que le sorprende mucho ver a Nico en la semana 10 de MasterChef Celebrity 7: “La paciencia no es lo suyo y esto requiere mucha”, reconoce.