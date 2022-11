Isabelle Junot ha contado esta semana con la visita de una gran amiga, Tamara Falcó. Las dos son marquesas y ¡primas! Tamara es la Marquesa de Griñón y su primo Álvaro es el Marqués de Cubas y a su vez, éste está casado con Isabelle, lo que las convierte en familia. Este lunes, las dos han coincidido entre los fogones de MasterChef, Falcó ha regresado a las cocinas del programa para dar varios consejos a los aspirantes, pero no solo han sido culinarios.

Falcó, ganadora de MasterChef, no ha podido disimular el orgullo que siente de ver a su prima política triunfando en las cocinas en las que ella descubrió su vocación. Ahora Tamara, después de terminar de formarse en cocina, ha abierto su propio negocio hostelero y triunfa con un catering que atiende eventos exclusivos. Ella misma se pone al frente de su equipo para dar el mejor servicio a los comensales.

Junot es una estudiante aplicadísima y se ha involucrado tanto en la cocina que tiene la misma vida social que una opositora: "Que se esté saltando - decía Tamara - todas las cosas importantes en su vida, como puede ser el cumpleaños de mi primo o las bodas de sus mejores amigas... Estoy muy contenta de que se lo esté tomando tan en serio y que podamos compartir esto también."

Falcó es quizás uno de los ejemplos más claros de que ganar en MasterChef Celebrity no es una cuestión de suerte. Sino de mucho sacrificio. Hablando con los jueces reconocía: "Me estudié todo durante MasterChef. Todo. Hasta el libro de Cocinero tenaz. Todo."

Pero a parte de su pasión por la cocina, las dos primas comparten título nobiliario, aunque las dos comparten una visión más espiritual del concepto de "ser maquesa" y han ofrecido unos cuantos tips para triunfar como tal

Isabelle Junot o cómo ser una buena marquesa

1. Dice Junot que, cuando recibes un título como este, ante todo tienes que ser agradecida. "Cuando la vida te da mucho, tienes que ser muy agradecida. Ser consciente de lo afortunada que eres, para después, cono todo lo recibido saber dar más a cambio", comenta de su primer consejo para ser una buena marquesa.

2. Más mística se pone con el segundo punto: "Ser Marquesa es como ser una encina milenaria". Dice Junot que cuando recibes el título de marquesa es como si tuvieses que cuidar de un legado ancestral "Que tienes que cuidar hasta que la pasas a otra persona". Un consejo que a Tamara Falcó le explicó su padre cuando era pequeña.

3. Lo que tienes, lo das, como el premio de MasterChef Celebrity. "Tienes que hacer cosas buenas, como donar los 70.000 euros a una fundación en Haiti", que es lo que dice que hará si gana el concurso. Junot dice que conoció esta fundación cuando estaba becada en la Univerdad de Virginia. "En vez de ir a un país me fui a un barco y me fui a dar la vuelta al mundo", comenta. Esto, claramante, no lo meten como tip para ser buena marquesa, pero da puntos.