Es una de las aspirantes de MasterChef Celebrity 7 más polifacéticas: presentadora, cómica, bailarina, cantante, quién sabe si también cocinera tras su paso por el programa... Lo que está claro es que Lorena Castell tiene alma de artista. ¿Recuerdas cuando estuvo a punto de representar a España en el Festival de Eurovisión en el año 2008? Si la respuesta es no, sigue le yendo porque te vamos a refrescar la memoria. La vedette fue una de las candidatas y estuvo a un paso de lograr su meta. Bajo el pseudónimo de Lorena C, se presentó a la convocatoria y su propuesta logró llegar a la última fase el concurso. Un total de diez finalistas participaron en Salvemos Eurovisión, el programa especial del que saldría el representante de nuestro país. Un espacio presentado por la gran Raffaella Carrà que contó también con otros colaboradores, como Boris Izaguirre.

A pesar de no haber sido la elegida, Lorena Castell no dejó apartada su carrera musical . Ahora la vedette triunfa en Madrid con su espectáculo Bingo para Señoras , donde actúa, canta y baila. Tampoco descarta volver a presentarse al casting como candidata a representar a España en el festival. ¿La veremos en la próxima edición del Benidorm Fest?

¿Lorena Castell en Eurovisión 2023?

Su paso por MasterChef Celebrity está dando mucho de que hablar. Lorena Castell tan pronto te cocina como te canta o te baila. Esta vez, la aspirante nos ha deleitado imitando a Chanel, última representante de España en el Festival de Eurovisión, a ritmo de "SloMo". "Yo soy muy fan de Channel, la defendí desde el principio", reconoce Lorena Castell, que ha dejado en shock con su actuación a sus compañeros y jueces.

02.57 min Lorena Castell baila su versión del "Slomo" de Chanel

Parece que gracias a Chanel, Lorena Castell podría haber recuperado la ilusión. Por el momento, no descarta presentarse de nuevo al casting: "¿Te imaginas? Lo que pasa que Chanel ha dejado el pabellón tan alto... A mí me parece gracioso. Si me presenté una vez, por qué no dos".