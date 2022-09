Señoras y señores... Llegó la mami para quedarse. Chanel, la heroína de España en Eurovisión, lo ha vuelto hacer: un 'Chanelazo' como la copa de un pino de grande. Trabajar en la música y en la danza es su pasión y se nota. La artista es una máquina sobre el escenario. No hay quien se resista a sus shows y mucho menos si resulta que con ello nos trae una nueva versión de su "SloMo". Durante su paso por el Coca-Cola Music Experience, Chanel revolucionó al público por completo añadiendo un nuevo break de baile, haciendo una advertencia y hasta un guiño a Lizza Minnelli. Pero lo más importante es cómo lo hace: se expresa con la música, que pasa de un ritmo frenético a otro más suave con más toques latinos; y con el cuerpo, Chanel derrocha pura sensualidad. Cada vez que interpreta la canción que la llevó a la fama sorprende con añadidos y lo hace mejor. Analizamos las claves del éxito de su última actuación.

Chanel presenta su nuevo "SloMo": ahora con más sabor latino

"Señoras y señores. Con vosotros, Chanel". Así presentaba Tony Aguilar a la cantante que, con un piano a lo Evanescence, que predecía el espectáculo que estaba a punto de llegar a través de su enorme eco. De fondo, las luces rojas producen cierta tensión entre el público. No recuerdan que "SloMo" empezase con esa melodía. Y de repente, Raquel Caurín, Pol Soto, María Pérez, Exon Arcos y Josh Huerta hacen su aparición: todos vestidos de negro realizan una nueva coreografía mientras los tresillos les indican el tempo. Uno con el que aparece la gran estrella de la noche al compás de una alarma de bomberos: ella. Chanel de España.

La temperatura empieza a subir. Los bomberos no acuden a la llamada, pero Chanel sí. Luce un increíble mono negro y plateado. Con cada actuación de "SloMo" ha vestido diferentes diseños aunque siempre con la misma idea. En esta ocasión no lleva chaqueta torera para quitarse, sino que está integrada en color plateado con las mangas del propio body: "Buenas noches, Madrid", grita ilusionada. Ahí empieza la magia.

“Mi salud mental agradece este editpic.twitter.com/bhuJFcfOLK“ — Profeta Teixidó ���� (@sv2015_VIP) September 2, 2022

Ya nos tenía enamorados con su "doom, doom", su "boom, boom" y su "zoom, zoom". Pero si se puede subir el nivel se hace y punto. Chanel sabe muy bien cómo: más de 10 años cantando y bailando la avalan. Su tercer puesto en Eurovisión 2022, también. La primera vez que la vimos sobre el escenario hizo alarde de su elasticidad y esta vez la ha llevado al siguiente nivel con una pirueta con voltereta incluida, ayudada por sus bailarines. Y esto es solo el principio de los seis minutos de infarto que tiene preparados... ¡Let's go!

Todo va bien, el público corea el estribillo con Chanel. Ella, empoderada sobre el escenario, se viene arriba mientras de fondo salen ardientes llamas sobre fondos rojos y negros que acompañan la escenografía. No concibe la música sin danza ni la danza sin música. Pero quiere demostrar que no está solo para cantar temas enérgicos, así que ha hecho unos pequeños arreglos a "SloMo" para que no solo cojamos un vídeo a cámara lenta, sino que también disfrutemos de una pequeña e intimista balada. Si en julio Chanel sorprendió con la versión jazz de "SloMo", esta vez ha sacado a relucir su faceta más latina.

Las luces apuntan directamente a la reina de la noche, al igual que en los musicales, terreno conocido de Chanel, criada prácticamente entre bambalinas durante toda su vida. Cuando tocaría que la cantante cubana sacase su poderío con el break que todos conocemos, "SloMo" pasa de estar en una escala mayor a una menor, creando una atmósfera íntima y triste, pero que gracias a la base de la percusión se mantiene alegre. Cerrar los ojos no está permitido porque te perderías su mejor actuación hasta el momento: un nuevo break de baile ha llegado. Sus bailarines se retiran y ella, tras moverse al ritmo de los tambores, lo dice alto y claro: "Dejadme que os muestre cómo se suaviza esto". Mientras, una ligera respiración marca el ritmo y augura: la Chanel más sensual está aquí. Ha crecido durante estos meses profesionalmente y se nota.

“¡Menudo espectáculo!



Nuestra ganadora de Eurovisión 2022, Chanel Terrero se marca un nuevo #Chanelazo en el #CCME de Madrid pic.twitter.com/DKzxJCdQGm“ — ESCplus España ���� | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) September 2, 2022

Chanel vuelve a demostrar una vez más que siempre "está ready" para todo lo que venga y envía una advertencia tanto a sus fanes como a toda la industria musical: "Vine para quedarme". Así es. Hace meses que repite la misma frase: "Se vienen cositas". Los eurofanes están esperando cada día que publique su nuevo single y ella pide paciencia: "Con calma, tranquilo, escúchame bien lo que digo. Ya viene, ya llega, solo un poco más, baby espera", dice mientras se marca su propia coreo tumbada en el suelo. "Que cuando te traiga mi ritmo ese fuego te quema, te quema, te quema", zanja mientras lo firma: "La reina, la dura, por siempre... Primera". El contraste entre la escala menor de la melodía y su fuerza desgarradora nos derrite.

Y es que pese a conseguir un tercer puesto en Eurovisión 2022, Chanel se ha coronado como la auténtica reina del festival de música y lo demuestra cada día. Ha dejado claro que su próximo tema será muy sensual y lo que no nos queda claro es si tendrá que ver algo con el cabaret, ya que durante su actuación ha hecho un guiño a Liza Minnelli en la película Cabaret (1972) al agarrar una silla negra metálica y bailar sobre ella como lo hace la actriz en el musical durante el tema "Mein Herr". De hecho, su look es muy de cabaret también.

Entonces Pol Soto la recoge de la silla en sus hombros y Chanel vuelve a hacer magia con su elasticidad. Mientras la música coge acelerón con la base electrónica y llega lo que todo el mundo estaba esperando: el break final de la artista con sus bailarines que acaba en un apogeo musical y una Chanel más empoderada que nunca y sin despeinarse. Se divierte sobre el escenario y usa un abanico a juego con su estilismo. No sin antes acabar con los cambios que realizó para la final de Eurovisión 2022, con agudo final incluido. Una lección de canto, cardio y baile con la que dejar clara su posición en la industria musical.