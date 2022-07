Chanel sorprende con la versión jazz de 'SloMo', ¡escúchala!

Cuando creíamos que Chanel no podría seguir sorprendiéndonos, llega la cantante y lo consigue. Con la boca abierta, así dejó anoche a los invitados en la fiesta de su 20º aniversario de la revista Glamour. La representante de España en el Festival de Eurovisión 2022 se subió al escenario para darlo todo a ritmo de "SloMo", como no podía ser de otra manera. ¿Y dónde está la sorpresa? Te preguntarás. Primero escuchamos la versión original, después descubrimos que una canción de este estilo, con tanto ritmo y fuerza, también podía sonar de maravilla a capela, incluso en acústico sobre la melodía de una simple guitarra. Ahora Chanel se atreve con un nuevo estilo que nunca te hubieras imaginado.

Ua guitarra, un piano, un contrabajo, una trompeta y la voz de Chanel, ¿el resultado? La versión jazz de "SloMo" que desde anoche arrasa en redes sociales. La cantante se atrevió también con algunos pasos de baile, distintos a los que de sobra conocemos. A estas alturas, solo podemos preguntarnos, ¿qué nos queda por escuchar?

"@ChanelTerrero ha acudido a la gala de @GlamourSpain por su 20 aniversario y así de bien ha sonado la versión acústica de "SloMo"



@GlamourSpain (IG) pic.twitter.com/5LCK08D6di" — News Chanel (@NewsChanelT) July 5, 2022

Sus fans se han quedado impresionados con su actuación, ¡y no es para menos!. Parece que Chanel se lo pasó en grande anoche. Además, estuvo arropada por grandes amigos, como Leroy Sánchez, compositor de "SloMo", o su coreógrafo, Kyle Hanagami. Tampoco se quisieron perder la gran cita otros rostros conocidos, como Sam Ryder, representante de Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2022, o Rosa López. "Qué feliz me pone verte siempre", escribió la artista granadina en una publicación donde compartió varias imágenes de la noche, entre ellas, una con Chanel. Milena Smit, Pol Monem, Esmeralda Moya, Adriana Abenia, Samatha Hudson, Alba Díaz o Lucía Rivera, entre otros invitados.

No acudió esta vez con su novio, Bastián Iglesias. Hace una semana Chanel presentaba a los medios a su chico, DJ, productor y cantante. Ambos trabajan juntos en Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Ya no se esconden. Cogidos de la mano, sonrientes, y muy cómplices acudieron juntos a una entrega de premios. Él siempre en un segundo plano, pero apoyando a su pareja desde cerca. Un gran paso para ellos, aunque la cantante prefiere seguir manteniendo su vida privada lejos de los focos: "Prefiero no hablar de eso, pero sí, estoy muy contenta".