Es la canción más icónica de Disney y ahora por fin podemos escucharla en la voz de Chanel. Disney+ estrena este jueves la nueva versión de Pinocho, en carne y hueso, protagonizada por Tom Hanks como Geppetto y Joseph Gordon-Levitt como Pepito Grillo. Chanel también participa en la película, concretamente en la banda sonora española. Ella es la encargada de cantar "La estrella azul", uno de los temas más reconocibles de los clásicos Disney, que suena en esta cinta.

Chanel brilla en "La estrella azul"

"La estrella azul" (en inglés, "When You Wish Upon a Star") es la seña de identidad de Disney, aquella que podemos escuchar al principio de sus películas, mientras vemos el castillo de Cenicienta. Chanel hace gala de su gran voz en esta impresionante balada, un llamativo cambio de registro respecto a la movida "SloMo". En su videoclip podemos ver a la artista cantar sola en el escenario de un teatro, una atmósfera mágica donde Chanel brilla con luz propia. En el vídeo también se pueden ver imágenes de la película, incluido a un irreconocible Tom Hanks como Geppetto. La canción, que canta en su versión original Cynthia Erivo, se puede escuchar en los créditos finales de Pinocho.