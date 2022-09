El estrenode la séptima edición de MasterChef Celebrity ha dado mucho de qué hablar. Sobre todo por los nuevos aspirantes. Un casting de lo más diverso ha reunido a cantantes, actores, humoristas, y artistas del mundo de la televisión delante de los fogones, para poner a prueba sus habilidades culinarias. De momento nos hemos despedido de Emmanuel Esparza, el primer eliminado, por sucumbir ante los ya famosos bombones de chorizo. Además del actor, hay otros aspirantes que han destacado en su debut, y que posiblemente, lleguen lejos en el programa.

Manu Baqueiro

El actor Manu Baqueiro, que la mayoría del público recuerdo por interpretar al inolvidable Marcelino en Amar en tiempos revueltos, causó una gran expectación en la audiencia. Nada más empezar la primera prueba, se dio cuenta de que tenía que cocinar con un ingrediente al que no puede ver: la lechuga: “Me da arcadas. Antes de probarla soy capaz de hacer cualquier cosa. Me subo el Puerto de Navacerrada en pelotas a menos quince grados si hace falta pero yo no pruebo una lechuga”. El clip se ha hecho viral en nuestra cuenta de Tik Tok, y muy a pesar de su negativa, Pepe Rodríguez le convenció para probarla.

Además, supo sacar partido de esta ligera ‘fobia’ y sorprendió a todos en la primera prueba sacando el mejor plato. Una receta con bacalao que le dedicó a su padre y que se llevo también la felicitación de los jueces.