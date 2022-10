Manu Baqueiro pillado con una exconcursante de MasterChef

Manu Baqueiro es el 'ligón' de la séptima edición de MasterChef Celebrity. Le calamos desde el principio y le bautizamos así después de ver cómo el aspirante lo intentaba con todas, sobre todo, con Patricia Conde. La presentadora le dio calabazas, a él y a su amigo Fernando Andina. No parecía encontrar el actor la horma de su zapato, al menos, dentro del programa. ¿Cómo es Manu Baqueiro detrás de las cámaras? ¿Cuáles son sus tácticas? No tenemos ni la menor idea, pero lo que sí sabemos, es que tiene éxito.

Gracias a María Escoté nos hemos enterado de su última conquista. Resulta que la diseñadora se encontró al actor en un bar por la noche "muy bien acompañado", insistía A pesar de que Manu Baqueiro intentó mantenerlo en secreto, María no dejaba de soltar pistas: "no sabéis qué pibón". ¿Quién es esa misteriosa mujer? Nada más y nada menos que una vieja conocida del programa.

La persona con la que Manu Baqueiro se fue de copas es... ¡María Tomelloso! La finalista de la novena edición de MasterChef estuvo hace unas semanas en el plató conociendo a los aspirantes de esta edición Celebrity. "Yo sabía que chateaban", confesó Jordi Cruz a Pepe Rodríguez, que dolido, le lanza una pullita a Manu Baqueiro. "Manu, métete en tus cositas", le soltó. Sin embargo, el actor aclaró que no estaban quedando, que solo coincidieron en el mismo lugar y se pusieron a hablar "de recetas".

"La quedada no sé de dónde viene. No sé si es estrategia para tener información o es que Manu quiere hacer sufrir a Pepe. Aquí donde las dan las toman", reconoció María Escoté, que fue testigo del encuentro. ¡Quién sabe!

Las calabazas de Patricia Conde

No ha tenido tanto éxito Manu Baqueiro dentro del programa. Patricia Conde se convirtió en su crush, y en eso se quedó, porque la presentadora no dio pie a que pasara nada entre ellos. El actor se llevó unos cuantos zascas, pero ningún beso de Patricia.

03.06 min Patricia Conde no se corta y rechaza a Manu Baqueiro

Y eso que Patricia Conde lo único que necesistaba era "amor", según sus propias palabras. "Ha habido feeling, ¿no?". Tajante, la presentadora comentó lo siguiente: "No me creo nada, pero voy a hacer lo que siempre he hecho: oídos sordos".