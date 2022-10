Ahora sí, encaramos la recta final de MasterChef Celebrity 7 con una repesca muy igualada que Patricia Conde ha sabido aprovechar para reengancharse al concurso, y con una difícil despedida de María Zurita, que ha fallado en la prueba de expulsión, y se marcha entre lágrimas del programa. Éste séptimo programa seguramente haya sido el más emocionante, y puede que de los más difíciles. Además, Jordi Cruz se ha enfundado el delantal por primera vez para deleitarnos con una clase magistral de cocina, y con un plato a la altura de un estrella Michelin. A partir de ahora los errores se pueden pagar caros, y los aspirantes que quedan lo saben bien.

Te contamos a continuación cómo ha sido este séptimo programa:

Pepe, Jordi y Samantha trajeron a muchos invitados para animar la prueba. Uno de ellos era Josie, que llegó con algunos gritos de fondo. No eran niños, ni cantantes, ni hinchas de fútbol. Eran los fans de nuestras celebrities que por primera vez en MasterChef llegaban al programa para formar parte de él. Tenían las respectivas recetas de cada plato de los aspirantes, y podían ayudarles (o no) durante el cocinado. Podían saltarse pasos, omitir información, o ayudarles de verdad. El objetivo era preparar un plato de alta cocina en tan sólo 75 minutos.

01.39 min Los fans de Lorena Castell vienen a por todas

Los fans de nuestras celebrities revolucionan las cocinas

Sin duda, fue una de las pruebas más atípicas que recordamos, y seguramente una de las más concurridas. Con la ayuda de los fans de los demás, el cocinado fue una mezcla de caos y de cachondeo. Unos bailaban, otros engañaban, y otros como Xavier Deltell no sabían ni lo que hacían. Lo bueno es que todos pudieron acabar con sus elaboraciones y disfrutaron de la prueba junto a sus seguidores.

Deltell provoca la risa de los jueces porque no sabe ni pronunciar su plato

Durante la cata, María Zurita o Isabelle Junot se dieron cuenta que les habían engañado con algunas partes de la receta. Manu Baqueiro se llevó una advertencia por bajar el nivel, y Xavier Deltell hizo llorar a todos de la risa (literalmente) porque no sabía ni lo que ha preparado. Muchos platos fallidos.

02.17 min El contagioso ataque de risa de Xavier Deltell en MasterChef

En cuanto a lo positivo, las mejores fueron Lorena Castell que además tenía un plato de trucha y maíz muy complicado, y Daniela Santiago que preparó un postre con higos y regaliz realmente rico. Además, se llevó una mención especial por ser la mejor de la noche, y donó los 4.000 euros de premio al refugio de animales de Málaga.

¡Los exaspirantes vuelven para la repesca de MasterChef Celebrity!

El equipo de MasterChef se trasladó hasta el Real Monasterio de Santa María de El Paular en la Sierra de Guadarrama (Madrid) para vivir la tan deseada repesca. Así, Emmanuel Esparza, Eduardo Rosa, Ruth Lorenzo, Patricia Conde, Fernando Andina y Norma Duval volvían a ponerse el delantal de MasterChef para intentar reengancharse al programa.

Pero no se lo pusieron nada fácil. Quien mejor replicara los entrantes del chef Daniel Ochoa, se uniría de nuevo a sus compañeros. Y fueron los propios jueces quiénes elegían los platos, que quedaron así:

Los callos fritos, chorizo casero y salsa melosa para Emmanuel Esparza.

La sandía asada, helado de anchoa y pesto de hierbas para Eduardo Rosa.

Terrina de liebre con demi-glace de su jugo para Ruth Lorenzo.

Una tortilla ‘al cubo’, jugo rústico de gallina y trufa de verano Para Patricia Conde.

Cogollos guisados, ajoarriero y coles para Fernando Andina.

Y crema fría de puerro y anguila con guisantes y lengua ibérica para Norma Duval.

Lorena y Daniela, mujeres capitanas

Por ser las mejores de la prueba anterior, Lorena Castell y Daniela Santiago lideraron a sus respectivos equipos en estos exteriores. La primera formó el equipo azul con Nico Abad, María Zurita y Pepe Barroso. Y Daniela fue la capitana del equipo rojo junto a Manu Baqueiro, maría Escoté Isabelle Junot y Xavier Deltell.

El objetivo era elaborar una holandesa de jamón ahumado, espárragos, caviar de trucha y polvo de levístico. Un cordero lechal y croqueta líquida de asadura. Y dos postres: Una pera ahumada, helado de oveja, compota de trompetas de la muerte y pacharán. Y también una torrija de remolacha y helado de kéfir. Todo para 100 comensales.

¡Patricia Conde es la repescada y la hiperactividad de Lorena Castell condena a su equipo a la eliminación

Hemos tenido que esperar hasta la mitad del concurso para poder presenciar una prueba de exteriores en condiciones. Todo salió relativamente bien, pero con sus blancos y negros. La repesca de los ex aspirantes se disputó sobre todo entre Ruth Lorenzo y Patricia Conde. Pero la tortilla de la presentadora estaba tan bien conseguida, que era inevitable que se enfundara el delantal blanco para unirse de nuevo con sus compañeros. ¡Patricia vuelve a ser una aspirante de pleno derecho!

02.32 min Patricia Conde regresa como repescada a MasterChef Celebrity

En cuanto a los equipos, parecía que estaba todo muy igualado hasta que Jordi le puso los pies en la tierra a Lorena Castell: “Estás cateadísima”. Estuvo muy motivada durante la prueba, pero le faltó sosiego y no supo detectar los fallos. Y fue por eso que Lorena, Nico Abad, María Zurita y Pepe Barroso se lo jugarían todo en la prueba de expulsión.

Del equipo de Daniela, destacaron también su actitud y dotes de liderazgo, y valoraron mucho el postre que preparó Manu Baqueiro porque no pudieron sacarle ningún ‘pero’.

03.24 min Daniela Santiago triunfa con su capitanía

Prueba de expulsión: vanguardia y tradición

En esta ocasión, los jueces quisieron potenciar al máximo el nivel culinario de los aspirantes, y comprobar si realmente habían aprendido a lo largo de estas semanas. El reto consistía en tradición y vanguardia. Eligiendo un ingrediente principal, los aspirantes tenían que utilizarlo en dos platos diferentes. Reuniendo lo clásico por un lado y lo moderno por el otro. Siendo imprescindible utilizar las técnicas de vanguardia adquiridas.

Para ejemplificarlo adecuadamente, invitaron al chef Paco Morales y a su madre Natividad García para que cocninaran cada uno de estos platos. Y no sólo con eso, Jordi Cruz se enfundó el delantal por primera vez en esta edición para hacer lo que mejor sabía.

05.06 min La preciosa relación del chef Paco Morales y su madre

Y como todo esto pintaba muy rico, y él es de buen comer, Antonio Carmona se pasó por el plató para animar a los aspirantes y por supuesto, para probar sus platos.

María Zurita se olvida de la vanguardia y acaba su aventura en MasterChef

Con el cocinado en marcha, todos alucinaron con la masterclass culinaria que se marcó Jordi Cruz. Mientras tanto, a su ritmo, Nico Abad se puso con las lentejas, Pepe Barroso con la zanahoria, Lorena Castell con los garbanzos y María Zurita con las acelgas.

Y lo cierto que el veredicto fue relativamente fácil para los jueces ya que todos los aspirantes cumplieron con lo que pedían salvo María Zurita. Nico Abad bordó sus dos elaboraciones, Pepe Barroso sorprendió gratamente a Jordi, y Lorena Castell mezcló sus técnicas sin sentido, pero las tenía.

Sin embargo, Zurita no entendió del todo la prueba porque no sabía que las técnicas vanguardistas eran obligatorias y no hizo ninguna. Al darse cuenta, no pudo contener las lágrimas, siendo consciente que sería la siguiente expulsada.

05.43 min María Zurita abandona las cocinas de MasterChef Celebrity 7

Y con los sentimientos a flor de piel, y visiblemente emocionados, los celebrities se despidieron de una de las favoritas que ha sido todo un descubrimiento para MasterChef: “Me habían dicho que era duro, pero no tanto. Me siento muy orgullosa y esto ha sido un gran logro”.