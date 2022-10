En MasterChef Celebrity disfrutamos edición tras edición de una gran variedad de recetas y productos de máxima excelencia. Pero no a todos los aspirantes les gusta trabajar con todos los productos. En el programa de estreno, por ejemplo, descubrimos la fobia de Manu Baqueiro a la lechuga. Y en este último programa, hemos visto cómo a Isabelle Junot y María Escoté no les gusta mucho el mundo de la casquería. Y Pepe Rodríguez les recriminó el trato que le estaban dando a dicho producto.

El equipo rojo estaba formado por Daniela Santiago, Xavier Deltell, Manu Baqueiro, María Escoté e Isabelle Junot. Daniela, en calidad de capitana, asignó las tareas y decidió que la empresaria y la diseñadora se pusieron a trabajar en la elaboración que contenía diferentes productos de casquería. “¡Qué horror, por favor!” Estas fueron las palabras de Isabelle Junot al ver todos esos ingredientes. Pero lo peor estaba por llegar.

Pepe Rodríguez a Isabelle Junot: “No os pongáis finolis”

Una vez que Junot y Escoté comenzaron a trabajar con los mencionados ingredientes, el olor tampoco les gustó y decidieron ponerse un trapo tapando nariz y boca, como si de dos bandoleras se tratara. Y en este punto fue cuando Pepe Rodríguez tuvo que intervenir enfadado. El chef les retiró el pañuelo y les recriminó su actitud: “No os pongáis finolis”. Tanto Isabelle como María terminaron resignadas, trabajando con los sesos de cordero, e incluso Junot aseguró que “poco a poco te vas acostumbrando al olor”.

En la valoración Pepe Rodríguez volvió a recriminar su actitud a María Escoté e Isabelle Junot: “No me ha gustado vuestra actitud con la casquería. Puede que no os guste, que no sea vuestro producto favorito pero no es serio estar cocinando como si fuerais dos forajidas”.

