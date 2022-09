En MasterChef Celebrity los aspirantes famosos salen de su zona de confort y se muestran transparentes, tal cual son. Así pasó con Daniela Santiago en la prueba de exteriores del último programa, cuando, charlando con Lorena Castell e Isabelle Junot, dejó correr sus sentimientos para contarnos cómo vivió su transición y su cambio de sexo.

Todo comenzó cuando Lorena le confesó a Isabelle que conocía a Daniela desde los 17 años. “Nos conocimos cuando llegó de Málaga y era un pibón y un escándalo bailando”. Daniela recordó aquellos años con nostalgia: “La época dorada de Madrid”, afirmó. Poco tiempo después, la actriz y escritora comenzó con el cambio de sexo. Y así lo ha contado en MasterChef Celebrity 7: “Con 15 años yo hacía aerobic de competición y ahí empecé a notar que mi cuerpo empezaba a cambiar, se marcaban los músculos. Entonces, hablé con mis padres y les dije que no quería seguir desarrollándome como Dani si no como Daniela. Mis padres se lo tomaron muy bien y me apoyaron en todo”.

Pero según contó Daniela, no todo fueron facilidades. “Hubo gente muy injusta, que no comprende o no quiere entender. Y sufrí bullying en el colegio”, confesó. Ante la cara de asombro de Isabelle Junot, que desconocía el cambio de sexo de Daniela, la actriz relató su transición. “Empecé con 15. A los 17 ya era una niñata. A los 18 me operé el pecho y a los 22 hice el cambio de sexo”.