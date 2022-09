Refranes y más refranes. Así arrancó el primer reto de la noche del tercer programa de MasterChef Celebrity 7. A los aspirantes celebrities se les asignó un refrán gastronómico y así tendrían que elaborar un plato relacionado. Ofelia, aspirante de MasterChef 9, fue la encargada de repartir los dichos. La gallega le asignó a Patricia Conde el conocido refrán de ‘Ave que vuela, a la cazuela’. “Seguro que lo vas a hacer genial”, le dijo Ofelia a Patricia Conde.

Para esta prueba era fundamental tener claro que ingredientes había que coger en el supermercado. Y Patricia Conde se decantó por preparar una receta tradicional de pollo relleno de setas con crema de calabaza y jengibre. Si bien es cierto que su destreza para limpiar el pollo fue mejorable, la presentadora de televisión volvió a mezclar su lado humorístico con su buen hacer gastronómico para seducir a los jueces con su creación.

Siguiendo la línea cómica, en esta ocasión Patricia optó por llamar a su plato “He montado un pollo…”. Pero más allá de la anécdota simpática del nombre, la presentadora tiró de recursos culinarios para explicar su creación: “Primero he hecho una crema de calabaza con jengibre, y luego he deshuesado un contramuslo de pollo de corral para rellenarlo con champiñones, sitakes, cebolla tierna y unos piñones. Lo he marcado en la sartén y luego lo he metido en el horno”, afirmó Patricia. A su lado, Xavier Deltell no daba crédito: “¿Pero te ha dado tiempo a hacer todo eso?”. Y por si fuera poco, una salsa teriyaki coronaba la elaboración.

A partir de aquí, tras la cata de los jueces, Pepe, Samantha y Jordi valoraron muy positivamente el plato. Mientras que para Samantha “la estética era buena y el punto de cocción del pollo era perfecto”, Pepe destacó “la combinación perfecta de la calabaza con el jengibre”. Por su parte, Jordi cerró las valoraciones asegurando que era un “plato muy inteligente que estaba muy rico”.