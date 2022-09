Participar en MasterChef Celebrity no es sencillo. Da igual las veces que los jueces valoren bien a un aspirante. Si ese aspirante se cuelga el delantal negro y llega a una prueba de eliminación, todo lo anterior no sirve. Tienes que brillar en ese reto o el riesgo de irte para casa es muy muy alto. Y exactamente eso es lo que le ha pasado a Ruth Lorenzo. A pesar de un buen recorrido durante los tres primeros programas de MasterChef Celebrity 7, la artista llegó a eliminación rodeada de compañeras que también estaban preparadas para darlo todo. Y lo hicieron mejor.

Aunque la elaboración de la cantante murciana no estaba mal en exceso, el trabajo del resto de delantales negros fue mejor. Por ello, y tras una deliberación muy complicada, Pepe Rodríguez anunció: “El aspirante que no continúa en MasterChef Celebrity 7 es… ¡Ruth Lorenzo!” Desde la galería, los delantales blancos no daban crédito. Y es que sin duda, la cocina de Ruth había dado que hablar para bien en los tres primeros programas. Eso sí, en su despedida, la representante española en Eurovisión en 2014 lo dejó claro: “Voy a seguir cocinando, por si acaso vuelvo”.

Ahora analizamos todos y cada uno de los platos a nivel individual que Ruth ha preparado en MasterChef Celebrity 7 y las buenas valoraciones que le dieron Pepe, Samantha y Jordi.

En el programa de estreno, los aspirantes tenían una caja con diferentes ingredientes y pudieron negociar con los compañeros el cambio de productos a cambio de tiempo. Finalmente, la cesta de Ruth Lorenzo quedó con sesos, pera, cebolla y mascarpone. Según Pepe Rodríguez, “integrar esos elementos en un mismo plato es muy difícil”. La cantante terminó por presentar su elaboración a la que llamó ‘Celebration’. Samantha confesó que la estética era muy mejorable, pero que de sabor estaba bien. Para cerrar la valoración, Jordi aseguró que, aunque era feo, “el plato estaba bien hecho y rico”. Más allá de los juicios de valor de los jueces, Ruth Lorenzo aseguró que lo que más miedo le daba era “la llamada post programa de mi madre, es peor que los tres jueces juntos”.

Tras no superar la prueba por equipos, a Ruth le tocó colocarse el delantal negro por primera vez. Y en esa prueba se salvó con un plato dedicado a una de sus compañeras. Su redondo de ternera a lo Castell fue un gran trabajo y así se lo hicieron saber los jueces y nuestra invitada Rossy de Palma, que quedó “encantada”. Mientras que Pepe valoró bien la estética, Jordi aseguró que “dejar la carne tan tierna no era fácil”. Además, pusieron en valor el sabor de la salsa.

En el segundo programa de MasterChef Celebrity 7 Ruth, como sus compañeros, llegó con algo de experiencia acumulada. Y se notó. La cantante mezcló sus dotes culinarias con una habilidad emocional para darle una historia a su plato. Así resulto el arroz de La Puebla. Según explicó Ruth, La Puebla es una pequeña localidad de Cartagena donde vivió durante 5 años, y ese plato era un homenaje a todos los agricultores de aquella zona de la que tanto aprendió. Jordi Cruz no perdió la oportunidad de ensalzar el plato de la aspirante: "Está rico. Te lo comes y lo disfrutas". Siendo tan fan como es del chef catalán, Ruth Lorenzo terminó sonrojada pero muy feliz ante la buena valoración.

En esta ocasión, Ruth brilló en la prueba de exteriores y junto a su equipo se libraron de la temida prueba de expulsión.