La visita de los fans de nuestros famosos aspirantes en el séptimo programa de MasterChef Celebrity 7 nos ha dejado grandes momentos que ya forman parte de la historia del programa. Y mucha culpa de ello tiene los seguidores y las seguidoras de Manu Baqueiro y Lorena Castell. Los besos, los bailes, los abrazos y un apoyo incondicional fueron la tónica durante toda la primera prueba. Repasamos los grandes hits.

José Luis y Jaime, dos bailarines perfectos para Lorena Castell

“Lorena binguera, ganas a cualquiera”. Con este grito de guerra entraron José Luis y Jaime, los fans de Lorena Castell, a las cocinas de MasterChef Celebrity 7. Y es que, a buen rollo y a ganas de fiesta, no tienen rival. Los tres se atrevieron a marcarse una espectacular coreografía digna de cualquier musical, con Lorena por los aires como si de Dirty Dancing se tratara.

Como verdaderos seguidores de Lorena Castell, Alberto y José Luis no olvidan el año 2008: “Ese año se recordará como el año que Obama ganó las elecciones, Fidel Castro dejó el poder y Lorena C casi va a Eurovision”. Y como no pudo ser de otra manera, el trío terminó replicando el baile de Chanel y su SloMo. “Para mi no son fans, son como colegas”, sentenció la presentadora.

Durante la prueba, los fans de Lorena tuvieron que ayudar a Xavier Deltell, mientras que las seguidoras de Manu Baqueiro hicieron lo propio con Isabelle Junot. Eso sí, Sonia y Saray le dieron alguna que otra instrucción mal a Isabelle, a sabiendas del pique que se trae con Manu Baqueiro. ¡No se les escapa una!