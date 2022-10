MasterChef Celebrity es una caja de sorpresas. Cada vez conocemos más a los aspirantes, que se sienten cómodos entre fogones y no les importa hablar de asuntos privados. Fernando Andina confesó que quería ser padre y que su expareja sufrió un aborto después de quedarse embarazada. María Zurita contó su durísima experiencia en el parto de su hijo Carlos, que casi acabó con la vida de ambos. Ella era uno de los personajes más conocidos y a la vez más desconocidos de todo el casting para el público. Siempre muy hermética, la sobrina del rey emérito está soltándose en el concurso. Esta vez ha hablado de sus tatuajes, ¡y también los de su familia!

Los tatuajes de la Familia Real

Resulta que su abuelo, Don Juan de Borbón, tenía los dos brazos tatuados, y ahí empezó una especie de tradición familiar. Todo comenzó cuando a María Escoté le pudo la curiosidad. "¿Tú llevas tatus?", le preguntó a María Zurita. "Sí, pero no lo vas a ver", le respondió la sobrina del rey emérito, que desveló que tenía el dibujo de una rosa en su piel, concretamente, en la zona del trasero. Parece que no es la única, otros miembros de la familia real habrían sucumbido al arte de la tinta. "En mi casa somos muy de tattos, ¿no ves que mi abuelo era marino? Todos tenemos uno", aseguró la aspirante de MasterChef Celebrity, todos menos su madre.

Los tatuajes de Don Juan de Borbón ©GTRESONLINE GTRES

La diseñadora no daba crédito a lo que estaba escuchando. "Mi abuelo era marino y él llevaba todos los brazos llenos de tatuajes. Sirenas, un ancla, un dragón... Los brazos eran así de grandes. Ríete tú de los de Jordi", continuaba explicando María Zurita. El asunto intrigó hasta al mismísimo Pepe Rodríguez, que quiso seguir indagando. "¿Y Don Juan Carlos qué lleva?", preguntó. "Creo que un ancla", respondió la aspirante. Sin embargo, su primo Felipe VI parece que no tiene ninguno.

01.14 min Zurita saca a la luz los tatuajes de la realeza

Xavier Deltell se quedó estupefacto con esta nueva información. "Pero a mí no me has enseñado ningún tatuaje", le reprochó a María Zurita. "Ni lo vas a ver", contestó ella tajantemente. Para ella los tatuajes tienen un significado especial. "No sé si es tradición familiar, yo desde luego me lo hice por mi abuelo y mi hermano también. Le quería mucho, lo que pasa es que se murió muy pronto y le conocí menos de lo que me hubiera gustado", confesó Zurita.