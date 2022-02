Has cantado sus grandes éxitos. Desde los 90, Ketama ha colado en la lista de tus recuerdos de noches de fiesta varios hits, ¿pero sabías que Antonio Carmona, el cantante, empezó como percusionista? Le da apuro decir que él es flamenco. Para él, el flamenco era su padre. Un grande, grandísimo, de la guitarra. Juan Habichuela.

Antonio Carmona Amaya pertenece a una destacada dinastía gitana flamenca iniciada por su bisabuelo, "Habichuela el Viejo". Antonio es nieto de José Carmona, es hijo del guitarrista flamenco Juan Habichuela, y sobrino del también guitarrista Pepe Habichuela y de Carlos y Luís Carmona, también músicos de flamenco. Su madre, Matilde Amaya, lleva con orgullo su origen gitano.

Dice Antonio Carmona que extraña muchísimo a su padre. No solo en casa, también en el escenario. Nadie como Juan Habichuela lo ha marcado tanto: "He actuado junto a grandes estrellas de la música como Camarón, Paco de Lucía o Prince, pero el que más me imponía era mi padre Juan Habichuela. Cuando tenía que actuar delante de él, me sudaban las manos."

Habichuela llegó a Madrid en los 60 para instalarse con mujer hijos, hermano, cuñada y sobrinos en un piso de 60 metros cuadrados. Tocó con las leyendas: Manolo Caracol, Valderrama, Camarón, Enrique Morente... Su guitarra tenía que estar con los más grandes.

Pero partir de cero, empezar desde abajo es la clave del éxito. Así lo asegura Antonio Carmona: "Somos pico y pala. Cuando se casaron mis padres, lo primero que recibieron fue un pico y una pala para hacerse una habitación en la cueva, en la montaña granadina. Por eso no somos famosos, somos currantes. Nunca hemos estado parados, ni queremos ni sabemos. Tenemos ganas de tocar, de aprender y de que nuestra música no se apague."

El espíritu emprendedor de Habichuela caló hondo en los muchachos de su casa. Siempre animó a sus hijos a que siguieran su senda. Dos de ellos, Juan José y Antonio Carmona, conformarían el grupo 'Ketama'.