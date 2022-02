José Enrique Morente Carbonell, conocido artísticamente como Kiki Morente, pertenece a una de las sagas de artistas más conocidas de España. Hijo del maestro Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, nació en en 1989, en el barrio del Albayzín. Sus hermanas, Estrella y Soleá también brillan en los escenarios. Los tres hijos de Enrique Morente han heredado, a su manera, el arte de sus padres. En una entrevista única, Soleá se lleva en Caminos del flamenco a su hermano pequeño a uno de sus rincones favoritos de la Granada que les vio nacer... Esta son las confesiones de los Morente en el Mirador de San Nicolás.

Kiki Morente: "Mi padre se apuntó conmigo a clase" La música era omnipresente en casa de Enrique Morente... desdicarse a algo que no tuviera que ver con el flamenco en esa familia era complicado. Por eso, Enrique fue feliz el día que Kiki quiso aprender a tocar la guitarra. Con solo 10 años ya estaba matriculado en el conservatorio: "Mi padre lo primero que me inculcó fue la guitarra. Por parte de mi madre ya estaba mi abuelo y mi tío Montoyita, pero, en casa de los Morente, mi madre bailaba y mi padre cantaba, faltaba la guitarra." A Kiki le gustaban las seis cuerdas, pero también disfrutar de las tardes libres. Y por ahí Don Enrique Morente no pasaba: "Mi padre se matriculó conmigo para que no hiciera pellas, decía que así aprendería." Y lo hizo y ahora lo disfruta: "Me gusta mucho la guitarra, siempre la llevo conmigo, aunque puede decirse que soy un guitarrista frustrado". La idea de completar el cuadro flamenco ha quedado diluído por la fuerza del arte en su sangre. Las manos de Kiki Morente podían tocar, pero la garganta quería cantar y no ha podido reprimir esa necesidad: "Siento la responsabilidad de seguir el camino de cante que hay en mi casa. Daría mucha pena tirar ese horno a la basura". El apellido Morente pesa. Haberse criado con una de las mayores figuras de la historia del flamenco tiene que dejar huella y talento impregnado: "Tuve la suerte de pasar muchos años a su lado. Desde los 13 años, hasta los 20 acompañándolo y viajando por el mundo entero, disfrutándolo". A Kiki Morente solo le duele la memoria cuando rememora las veces que dejó de ser hijo e intentó hacer de padre: "Recuerdo darle el consejo muchas veces de que dejara de fumar". ¿La muerte de Enrique Morente se pudo haber evitado? RTVE

Kiki ¿Morente? Ventajas e inconvenientes de un gran apellido "El apellido Morente es un arma de doble filo porque tiene un legado, un peso, una responsabilidad y luego una ventaja. De mi padre he heredado el calor de la afición pero también los enemigos". Los amantes del flamenco más puro no vieron con buenos ojos el atrevimiento de Morente el día que quiso hacer Omega con los Lagartija Nick. Kiki y Soleá apuestan todavía por la fusión. Por explorar nuevos caminos del flamenco. Pop, urban...hasta trap, ¿por qué no? ¡Lo llevan en la sangre! Primero vieron a su padre y ahora a Estrella. Estrella Morente, la hermana mayor de los Morente, se ha convertido en una figura fundamental dentro de la familia desde que murió el maestro: "Mi hermana Estrella es la nueva 'patriarca'. Me pasa un poco como pasaba con mi padre, llega un punto en que separas lo que es tu hermana de Estrella. Ella me ha enseñado desde chiquitito y me sigue enseñando y ayudando".