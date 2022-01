Soleá Morente nació en Madrid, se crió en Granada y creció rodeada de flamenco. Hija mediana de Enrique Morente, hermana de Estrella y Kiki, el cante, el baile y la música corren por sus venas. Estudió Filología Hispánica para poder convertirse en artista: su padre es uno de los más grandes de nuestro país, un revolucionario del flamenco, pero no la ayudaría hasta que ella se sacase una carrera. "Primero estudia una carrera y luego yo te hago un disco", cuenta siempre en entrevistas que le dijo.

La muerte de Enrique Morente, ingresado por un cáncer de esófago, dejó huérfana a Soleá y frustró el debut en solitario que estaban preparando juntos. Ella se refugió en el homenaje a su padre que preparaba el conjunto musical Los Evangelistas, un grupo que juntó a miembros de Los Planetas y Lagartija Rock, referentes del indie granadino y nacional. Jota, de Los Planetas, se encontraba experimentando con Enrique Morente en el momento de su muerte. Era uno de los muchos proyectos abiertos que siempre compaginaba el artista granaíno sin que su hija le siguiese la pista. Cuando Morente faltó, el proyecto se transformó en un homenaje a su herencia. Y esta música encontró la voz de Soleá: participó como cantante en dos canciones de este primer álbum y como vocalista principal en todos los temas del segundo álbum del conjunto. Pasado el homenaje y el duelo, ya estaba lista para despegar.

El peso de la tradición y el agradecimiento

Soleá no tiene nombre para definir su música. Si tuviese una etiqueta, dice, sería "nada, cero, tierra de nadie o yo qué sé". Desde luego no se define como cantaora, aunque cada vez está más cómoda recogiendo la tradición flamenca que la apadrinó en el mundo de la música con la espalda recta y la cabeza erguida. "Cuando comencé estaba un poco con un nudo en la garganta porque, claro, era una responsabilidad muy grande viniendo de donde vengo. Cantaora está relacionado con el cante grande como se dice en la afición del flamenco, entonces, evidentemente, yo no empecé siendo cantaora", dice. Pero el flamenco es una fuente inagotable de su música.

Estrella y Soleá Morente GTRES

Lo que ella hace, igual que la eterna revolución de su padre, contribuye a mantener el arte vivo. “Habrá quienes digan que no hago flamenco, pero no me voy a arraigar en una tradición o en un sistema. Hablamos de un patrimonio, una historia y una cultura que no pueden devenir en una lengua muerta”, decía en una entrevista con con Francisco Pastor. Lo tiene tan claro como que se debe a su herencia: “Nunca querré dejar de ser hija de, hermana de. Jamás. No sería yo”, afirmaba.