Cádiz es el vertice atlántico de ese triángulo donde se gestó el flamenco junto a Jerez y Triana. En San Fernando, cuna del flamenco, y más concretamente en la Venta de Vargas, fue donde dio sus primeros pasos artísticos, no sólo Camarón de la Isla, si no también una joven María, La Niña Pastori. En el primer capítulo de 'Caminos del flamenco' Miguel Poveda y Soleá Morente entrevistan a la Niña Pastori y revelan que Alejandro Sanz fue quien la descubrió.

Niña Pastori: "Alejandro Sanz me descubrió"

Desde niña, acompañaba a La Venta a su madre, la 'Pastora de la Isla', una cantaora de etnia gitana que daba espectáculos en San Fernando y de quien no solo aprendió el arte flamenco, si no también su nombre artístico, "La Niña de la Pastori". Ella confiesa que recuerda que al tablao iba desde muy pequeña y que su padre, José, que era militar, les llevaba a ella y a sus cuatro hermanos mayores, a comer lenguado los sábados. Fue precisamente allí, en La Venta de Vargas, donde fue a verla cantar Alejandro Sanz, que como nos cuenta en el programa "cuando me escuchó por primera vez, cogió la guitarra y se volvió loco conmigo, fue un día súper bonito". Este encuentro la llevó a firmar en la Venta su primer contrato discográfico, producido por Alejandro Sanz y Paco Ortega, con el que lanzó su famoso "Tú me camelas" y su primer albúm llamado Entre dos puertos.

Ambos mantienen una estrecha relación y son grandes amigos.