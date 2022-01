Donde dicen que empezó todo, donde se bautizaron los primeros flamencos conocidos: Camarón de la Isla, Manolo Caracol, la Perla de Cádiz, Rancapino y un sinfín de nombres referentes de este género, la Venta de Vargas, es además el escenario principal del primer capítulo del programa musical 'Caminos del flamenco'.

Qué es Venta de Vargas y por qué es tan importante para el flamenco

Ciudad del carnaval, de la luz, de la sal y del flamenco, Miguel Poveda y Soleá Morente, presentadores del espacio, arrancarán el capítulo en el barrio marinero de Cámaron, concretamente en la Venta de Vargas. Porque Camarón de la Isla vio la luz en el número 29 de la calle del Carmen, en San Fernando, pero en San Fernando también, en la Venta de Vargas, fue donde La Niña de los Peines y Manolo Caracol, lo escucharon por primera vez con tan solo 8 años. Y todo esto queda retratado en infinidad de fotografías que están colgadas en sus paredes, un auténtico museo del flamenco, de parada obligatoria, donde se puede comer la famosa tortitillita de camarones, que según la familia Picardo, dueños del centenario local actualmente, presumen de ser los precursores e inventoreres de dicha receta.

La Venta de Vargas en el capítulo de 'Caminos del flamenco'

Con más de 100 años de historia, La Venta Eritaña, como así se le llamaba en 1921 a este lugar, había sido arrendada esporádicamente por la familia Vargas, pero no fue hasta 16 años después, cuando en 1937 Juan Vargas y su madre, Catalina Pérez se hicieran con la gestión definitiva y se pasase a llamar 'La Venta de Vargas'.

Juan Vargas Pérez, un gaditano erudito y aficionado del flamenco, empezó a cocinar tras acudir al frente como cocinero de la Falange, hecho que hizo más tarde, que la venta no solo se llenara de 'Señoritos' que acudian por sus famosos vinos de jerez, si no también para escuchar el flamenco más puro que Juan cuidaba con mimo en su local. Manolo Caracol, íntimo amigo de Juan, se lucía en aquel rincón de Andalucía cada vez que podía, y eran interminables las fiestas que allí se montaban.

En 1959, un joven llamado José Monge Cruz, que venía de una familia humilde fue presentado a Caracol por Juan, el dueño de la venta. "Que cante el rubillo, que cante el rubillo", le decían. El talento de aquel chiquillo era indiscutible pero Manolo Caracol no quiso reconocerseló sentenciando tras oirlo cantar "No está mal, pero un gitano rubio no va a llegar a mucho en el cante".

No fue hasta 10 años después que los dos se volvieron a ver las caras en la Venta, uno con dieciocho años, otro con sesenta. Cuentan que, rodeados de amigos y de whisky, se debatieron en un duelo, que más que duelo, fue un espectáculo, donde Camarón ganó el trono que tantos años había guardado la Venta para el gran Manolo Caracol.

Pero no es solo esta venta conocida por estos dos mitos del flamenco, Sara Baras o la Niña Pastori crecieron y se dieron a conocer en este museo del flamenco. Y así lo cuenta esta última en el capítulo dedicado a Cádiz y sus puertos de 'Caminos del flamenco'.