Flamenco, pero también coplero y amante de la música latina: así se define Miguel Poveda, cantaor de altura y referencia inequívoca del flamenco actual. Poveda es un artista que ha bebido de la raíz y ha crecido en la diversidad musical, siempre en busca de la libertad creativa. Ese es el mensaje de su último trabajo, Diverso, un álbum que es un mar de diversidad y de compromiso social.

"Esta vez ese compromiso es más firme, hecho desde el amor, con un lenguaje optimista y bonito. Quiero un planeta más sano para mi hijo y las generaciones venideras", contaba en una entrevista tras su nominación a los Premios Odeón. Poveda es padre de Miguel, que forma parte de su vida desde 2015 (fue padre por gestación subrogada). Acaba de cumplir 48 años y comparte su otra media vida con su pareja, un cordobés más joven que él con el que mantiene una relación a distancia debido a los trabajos de que cada uno de ellos.

Su trayectoria ha sido imparable desde que, en 1993, ganara la Lámpara Minera del Festival Nacional del Cante de Las Minas de La Unión, el primero de los muchos premios que atesora en su carrera, como el Premio Nacional de Música de España.

Para Poveda, se trata de recordar quienes contribuyeron con su vida a que tengamos los derechos que hoy conocemos y sin embargo murieron solos, en el margen. "Las canciones aún tienen poder de abrir ojos y provocar esos encuentros que no conocen ni razas, ni cuestiones religiosas o políticas. Yo estoy rodeado de músicos de todas las ideologías , pero hay algo que ocurre en el escenario que nos conecta a todos, y es la música; es lo que quiero hacer con este disco, conectarme con el mundo", explica.

Cantaor de la poesía

En su último disco, el flamenco tradicional y la canción andaluza se encuentran con la obra de Federico García Lorca o de Rafael Alberti. Miguel Poveda es un cantaor de la poesía, que no se desprende de ella desde que en 2015 cantase sus Sonetos y Poemas Para la Libertad: Quevedo, Rafael de León, García Lorca, Borges, Miguel Hernández, Pablo Neruda o Joaquín Sabina estructuraban con su lírica el sonido de Miguel Poveda.

En lo personal es un hombre tímido compometido con ser la versión más real de sí mismo: "Creo que con el tiempo uno intenta ser uno mismo. Yo quiero ser yo todo el tiempo, el máximo tiempo que pueda, entonces para eso tienes que despojarte de mucha timidez, porque si no al final acabas siendo quien no eres, no estoy dispuesto a estas alturas ya".