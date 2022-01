Álvaro Martín, más conocido como 'Romeromartín' rompe los esquemas del flamenco tradicional y cambia la guitarra por el teclado tecnológico. En el primer capítulo de 'Caminos del flamenco' dedicado a Cádiz y sus puertos, la cantante Soleá Morente, hija del maestro Enrique Morente, presentadora junto a Miguel Poveda de este espacio, entrevista a 'Romeromartín' en el Palacio de San Sebastián de Chiclana. ¿Quién es? ¿Por qué dicen de él que está cambiando el flamenco?

Quién es Romeromartín y cómo consigue revolucionar el flamenco

'Romeromartin' nos explica su arriesgada y rupturista apuesta musical, donde se unen el cante tradicional y la música electrónica, de la mano del DJ Toni Martín, el 50% de este dúo. El cantaor formado en el cante tradicional y que conoce perfectemante los tablaos flamencos, se considera gran amante de la música contemporánea y electrónica, y precisamente fue esa pasión lo que le llevó a probar cosas nuevas para acabar gestando una propuesta única y que confiesa "sin límites".

"Llegó un momento en mi vida en el que sentía que me faltaba algo en la música que hacía, de repente necesitaba conectar el flamenco tradicional que era lo que yo hacía, con mi vida y con lo que yo vivía".

Álvaro decide en ese momento cambiar la guitarra por el teclado electrónico, un instrumento diferente y actual con el que se siente más realizado a la hora de cantar. El artista tiene la intención de que el público joven conecte con la tradición y con el flamenco, y añade el sello del activismo LGTBI a sus composiciones."Le doy mucha importancia a las letras y necesitaba hablar de cosas que me movían y me emocionaran. Selecciono poetas homosexuales que cuando los leo me conmocionan y me llegan".

'Romeromartín' sentencia en la entrevista que hay "flamenco para todos, y por eso, la gente puede elegir qué quiere oir".

No te pierdas la colaboración de 'Romeromartín' y Soleá Morente en el primer capítulo de 'Caminos del flamenco'.