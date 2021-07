Al final tiene que ser un juego de palabras.

Dice: "La punta de una aguja...".

Guitarra española

-"Cuando hago un disco no pienso en lo que van a decir".

"Sé que no lo van a comprender".

"Tiene un cierto tiempo para que lo entiendan".

"Pero, a la larga, si es bueno o es malo, ahí está".

Jalea

Guitarra española

"Yo parto de una obsesión, lo confieso".

"El disco de Sabicas, con Joe Beck, lo encontré yo en Francia".

"Cuando lo escuché, aluciné".

Flamenco

"No era una fusión perfecta".

"Era la guitarra de Sabicas, batería y guitarra eléctrica".

"Eso, en el año 67, era fortísimo".

"Es la prehistoria del flamenco-rock".

"El primero que lo hizo fue Sabicas".

"En España, los primeros fueron Smash y Manuel Molina".

-"Vámonos, tío".

"Vámonos".

"Ele".

"Se lo vamos a dedicar a los gitanos de todo el mundo".

Flamenco rock

-"A mí me importa poco que un pájaro se pase de un árbol a otro".

"En inglés: 'I really don't mind, baby'".

Canta en inglés

"Toda esa experiencia con Smash...

...me sirvió para atreverme a ponerle...

...una guitarra eléctrica o una batería o una coral...

...a los discos de Lole y Manuel.

Como está hecho...

...con verdad, suena bien.

Mi padre decía que todo salía por los altavoces.

Se posaba en los jardines...

...sobre las flores más bellas.

Le susurraba historias...

...al clavel y a la violeta.

"Ricardo había vuelto a sacar los pies del tiesto con 'Veneno'".

"Nosotros hacíamos música, poesía, arte contemporáneo".

"La gente podía pensar que era una locura hippie".

Tiempos...

...viejos no mueren.

Y los nuevos...

...acaban de nacer.

-"Yo, a Jimmy Hendrix lo escuché, cuando tenía...

...14 o 15 años tendría".

"Me cambió la vida".

"Me convertí en hippie".

"Seguía haciendo flamenco".

"Lo que pasa que lo que quería escuchar era...

...mucho rock and roll y blues".

"Aprendí a tocar la guitarra eléctrica con la flamenca".

"Estaba muy dura".

"Pero ha estado bien,...

...porque cuando coges la eléctrica, te parece mantequilla".

Ratitas divinas.

Divinas ratitas.

Entre tanta gente.

Por el día casi no se os ve.

-"Teníamos el sentimiento de que éramos una minoría".

"Intentábamos devolver la creatividad a la cultura española,...

...después de años de siniestrismo".

"Era una época en la que todo tenía una importancia muy grande".

"Todo era fermento para el futuro".

"Esa apertura marcó muchísimo".

-"José Monje Cruz es de San Fernando, Cádiz".

"Un chico muy joven que quiere competir en este segundo grupo,...

...formado por bulerías, alegrías, caracoles y romeras".

"Buenos cantes".

Mi nombre tú no lo mientes.

Mi nombre tú no lo mientes.

Porque ni vivo ni muerto,...

...mis ojitos no quieren verte.

-"Yo recuerdo cómo conozco a Camarón, porque parece un tópico".

"Lo conocí en la venta de Vargas".

"Tuve la sensación, la que dicen que producía Lorca,...

...de que cuando entras en un sitio hay alguien que tiene un aura".

"Camarón estaba llorando porque le habían roto una guitarra".

"Me puse a hablar con él, y me vendió la astillas en 2000 pesetas".

-De invierno,...

...y el día que yo a ti te conocí.

-"Por la venta de Vargas empezaron a aparecer Caracol,...

...Curro Romero, el Beni. Y decían:

"Hay un niño en la venta de Vargas".

Y el mito empezó a crecer.

Inmortal para quererte.

Inmortal para adorarte.

Ay...

-"La gente dice que..."

...Camarón pierde pureza por estar en Madrid.

-No es eso.

La pureza no se pierde nunca cuando uno la lleva dentro de verdad.

Si no te veo, doble.

Me da penita si te veo.

Si no te veo, doble.

Ay, no siento más alegría...

...que cuando me mientan tu nombre.

Veo que la gente no me comprende...

...cómo yo canto.

Mi manera de sentir todavía no la han entendido.

Entonces, yo no le echo cuenta.

"Yo voy a mi aire".

¿Recuerdas cuando acompañaste por primera vez a Camarón?

-Fue en Jerez.

Me lo encontré una mañana.

Yo había estado por ahí, y él también.

Estuvimos tocando y cantando todo el día.

Me impresionó.

Pienso que Camarón es el símbolo del flamenco joven.

-Me lo encontré en el camino, nos hicimos hermanos.

Lo invité a que subiera al lomo de mi caballo.

-"Volvió más loco Paco de Lucía a los guitarristas...

...que Camarón a los cantaores".

"En los festivales decían: 'Eso es un cantaor festero'".

"Pero los guitarristas, con Paco, entregaron la cuchara".

"Dijeron: 'Aquí hay un fenómeno mundial y único'".

"Y así fue".

-"Yo nací en La Chanca".

"Y me crié allí".

"He aprendido a tocar la guitarra en la calle".

"Empecé con un cartón".

Esos granulados de las bombillas.

Les quitábamos el papel de encima y...

"...de ahí vengo yo".

"Con 12 años me llevó mi padre a Málaga,...

...y me puse a trabajar...

...en un tablao".

"Allí conocí a Camarón".

"Hizo que me llamaran y fui a tocar".

"Mi padre dijo: 'Te dejo a mi hijo...

...porque no le vas a llevar a sitios malos'".

"Me llamaba Camarón. Ya iba yo casi fijo con él".

Dijo: "Vamos a grabar un disco".

-"Estamos en el sitio geográfico exacto donde surgió...

...'La leyenda del tiempo'".

"En el año 79...

...yo firmé un contrato para hacer..."

...cuatro discos de Camarón.

El primero lo iba a hacer Manuel Molina.

Camarón era...

"...un fan de Lole y Manuel, le encantaban".

"En directo, en los festivales, cantaba letras de ellos".

"Manuel y Camarón eran amigos de niños,...

...de Algeciras, de todo aquello".

-"Cuando venía a Sevilla me buscaba".

"A la feria hemos ido mucho a buscarnos la vida".

"Gozábamos escuchándolo".

"Cuando cantaba Camarón se acababa".

Te estoy hablando de 11 años, de 12 años.

Que era cuando cantaba bien.

Virgen,...

...puro...

Todo iba sobre ruedas.

Camarón decidió ir con su mujer...

...a casa de Lole y Manuel...

...y empezar a ver los temas.

Yo, que tenía ideas,...

...podíamos haber hecho algo maravilloso.

Además, no nos soportábamos, sino que nos amábamos.

Existía complicidad entre Manuel y Camarón.

Hubieran creado algo más en la línea del primer disco de Lole y Manuel.

Con las falsetas del niño Ricardo...

Pusimos letras a las falsetas.

La casa de Lole y Manuel era dos más para allá.

Llegaron un día por la tarde, se instalaron...

Camarón tenía una llave de mi casa,...

...con la cual nunca abrió, pero la tenía.

A las ocho de la mañana llaman a la puerta.

Abro la puerta, Camarón.

Dice: "Nos vamos para la Línea".

Digo: "¿Cómo?".

No sé lo que le diría a Camarón, que dejó de hablarme.

Un día nos encontramos.

Me dijo que Ricardo Pachón le había contado cosas...

...inciertas.

Dice:

"Hombre, mira, es que nosotros llegamos...

...y nos dieron un dormitorio que había puesto Lole".

La Chispa traía sábanas y cambió las sábanas.

Y la Lole dijo que ni hablar. Ahí hubo una cosa...

...entre mujeres...

Nos sentamos los dos en el borde de esa piscina.

"Le pregunté: '¿Tienes algo?'".

"Dijo: 'No tengo nada'".

"Yo, con mucha vergüenza, tiré de tres temas que había hecho para mí".

"Decía: 'Cántamelo'".

"Yo cantando para Camarón".

Y de pronto, dice: "A ver".

Cantó "El 25 de junio le dijeron al Amargo".

Se me pusieron los pelos de punta.

Digo: "Si a Camarón le gusta y lo acepta, este es el camino".

Y el 25 de junio...

...le dijeron al Amargo:

"Ya puedes cortar...

...si quieres...

...las adelfas de tu patio".

-"Ricardo me dice:

'Voy a llevar a Camarón a tu casa para que veas si hay algo ahí'".

Ese fue uno de los días grandes de mi vida,...

...el día que el imán visitó la piedra negra.

Una cosa así.

"Llegó Camarón a mi casa, echamos un cigarrito".

"Yo vi cómo me miraba, vi cómo era".

"Vi que era un duendecillo, un persona que no es de este mundo".

"Empezamos a hablar de cosas cercanas".

"Empecé a cantarle 'Volando voy'".

Volando voy.

Volando vengo.

Volando voy.

Dijo: "¿Qué puedes aportar?". Dije: "Yo nada".

"Cualquier cosa se puede hacer con la música".

Él captó eso.

"Cuando pongo la cinta no sé lo que voy a escuchar".

"Al principio de esto puede estar 'La leyenda del tiempo'".

-"Me casé, y en la luna de miel me fui a preparar 'La leyenda'".

No me fui ni a Francia ni a París, me fui a Umbrete,...

...a preparar el disco con Camarón.

Participé en los ensayos en Sevilla, en el estudio de Ricardo.

Las primeras versiones con Tomatito, Raimundo y Rafael.

Yo les ponía las primeras canciones.

-"Cantando el Kiko 'Los olivaritos'".

Hombre, que lo canta un poco peor que Camarón.

Yo tarareaba a mi aire.

De ahí hacía él...

Me daba vergüenza.

"Pero una vergüenza relativa".

"Eran melodías que en mi boca no significaban nada,...

...pero cuando las cogiera Camarón con su afinación y con su estilo...

...iban a ser grandes obras.

-"Él se reía mucho".

Decía: "¡Qué bruto es!".

Decía: "Nosotros le buscamos las vueltas, tú toca".

"Ya le buscamos la manera nosotros..."

-"Camarón se expresaba con la risa".

"La cara de Camarón...

...cuando hacíamos algo era mi guía".

"Yo ni le preguntaba".

"Si no le gustaba algo,...

...la cara era de: 'Vamos a parar y a empezar de nuevo'".

"La aportación de Raimundo y Rafael era muy importante".

"Ayudaban a José a imaginarse..."

...ese nuevo camino.

Es verdad que toca jazz gitano, blues gitano.

Ahí estábamos todos, cada uno ponía su granito de arena.

Ricardo ponía su granito, nosotros el nuestro, y Camarón el suyo.

Camarón era...

...ponerlo todo así.

Cuando menos lo esperabas, decía: "Raimundo, toca eso de..."

Nos dejaba a todos con la boca abierta.

Él le había estado...

"...dando vueltas a la canción y la había llevado a su terreno".

-"Lo último que escuchaba, decía:"

"¿Cómo es esto?".

Y lo encasillaba en el flamenco.

Decía: "Así lo escucho, pero así debe ser".

-En los olivaritos, niña, te espero,...

...con un jarro de vino y un pan casero.

Con un jarro de vino y un pan casero.

-Vimos la oportunidad de utilizar a Lorca,...

...y de alguna forma, recorrer unos caminos hacia atrás..."

...que creíamos que nos podían dar opciones de dar pasos adelante.

-"Son palabras muy andaluzas, muy dentro de la tradición canastera".

"Dentro de las transferencias de Camarón, era una de las principales".

"Los cantaores se posicionaban ante la vida mediante las letras".

-¡Qué trabajo me cuesta...

...quererte como te quiero.

Por tu amor me duele el aire,...

...el corazón y el sombrero.

¿Quién me compraría a mí...

...este cintillo que llevo...

...y esta tristeza de hilo blanco...

...de hacer pañuelos?

-"En la casa vivíamos Camarón, el Cama y yo".

"Entonces, por la mañana, a veces, Camarón pedía pijotas".

"Le traían pijotas frescas".

"Juan las limpiaba, las freía. Camarón se iba...

...a la cocina con Juan".

"Juan era diez años mayor que yo...

...y 20 mayor que Camarón y 30 mayor que Raimundo".

"Era como la tierra, todos se sentían a gusto con Juan".

Lo que hay que hacer para estar bien con el mundo es comportarse bien.

Y ser puro.

Otra cosa no considero yo.

¡Se acabó!

Te lo dice un viejo "cañuño".

Un chamán.

¡Un golfo!

Era como una especie de vacaciones pagadas.

Por la tarde, cuando venían los músicos, los que fueran,...

...nos íbamos al estudio.

La pared del fondo estaba llena de ramas de marihuana secándose.

Claro, llegabas, en vez de jamón era marihuana,...

...el Nagra te sacaba las copas,...

"...y cantabas la tarara".

"Un denominador común: la sicodelia".

"Aquí eso funcionaba a tope".

"A tope y bien".

-"Con el rollo del alicatamiento..."

...no tienes tanto miedo, se te quita el miedo.

Te envalentonas y va mejor la cosa.

Por eso salieron esas cosas, sino no hubieran salido.

Con el miedo no salen esas cosas.

Vinieron os músicos de Paco de Lucía...

"...y Rubem Dantas el percusionista".

"Se paseaba con un tanga por aquí".

Yo venía de Brasil, de la parte tropical de Brasil.

Nosotros tenemos dentro de nuestros genes,...

...los genes de los indios, la pureza.

Tenemos de los blancos y de los africanos,...

...pero también tenemos de los indios.

Andar en tanga por allí, con mi pelo afro,...

...la gente se sentía... ¡Imagínate!

Vinieron los señores diciendo que, por favor...

Una manada de locos allí.

"Yo le decía a Camarón:"

"'¡Qué feo es esto! ¡Qué cosa más fea!'".

-"El Tomate estaba ahí..."

Yo creo que lo entendía todo bien.

Pero claro, las pintas... Él se reía mucho.

-"Fue una maravilla aquel encuentro".

"Era como estar..."

Yo, particularmente.

Era como estar en el jardín de infancia...

...del flamenco.

Con un catedrático.

Viejo mundo.

El caballo blanco y negro...

...del día y de la noche...

...atraviesa al galope.

-"Cuando yo traía...

...las maquetillas a Almería,..."

...lo escuchan mis primos.

Se quedaban asombrados.

Decían: "¿Qué está haciendo esta gente?".

Pero se le estaba ya metiendo a ellos, como:

"Hostia, cuidado. ¿Qué pasa aquí?".

Aquí hay unos ensayos.

Pero debía ser el final...

...porque son tangos que no están en el disco.

Son unas letras por tango que hace Camarón.

Son inéditas, no están grabadas.

Cuando llega a Madrid tiene las canciones, y Tomate...

"...le había hecho los acordes".

"Ya tenía lo que quería hacer".

"Después se juntan los sonidos de rock, sonidos de jazz,...

...que es lo que le da el último acabado al proyecto".

"Yo, ahí, no participo".

Adiós.

Qué maravilla poder revivir las experiencias de nuestra vejez.

"Presentando a este hombre, que tiene nombre de quisquilla...

...y que canta como una langosta".

"Por primera vez en el programa,..."

...algo flamenco, algo venenoso, algo dolorido...

¡Que me saquen de aquí!

¡Paco!

¡Paco!

-"Fue para mí una sorpresa que mi jefe me llamara:"

"Tengo una noticia que darte:

vas a ser el técnico que va a grabar a Camarón".

Volando voy.

Volando vengo.

Volando vengo.

Volando voy.

Volando vengo.

Por el camino no me entretengo.

Por el camino no me entretengo.

"Yo había estado de ayudante en otras grabaciones de Camarón...

...en el estudio pequeño".

"Se hacían, directamente, al estéreo".

"Con dos guitarristas, con Paco de Lucía y Ramón de Algeciras".

"Los palmeros...

...y poco más".

-"Camarón había grabado siempre bajo la supervisión de Antonio Sánchez,...

...el padre de Paco de Lucía, que era su productor".

"Era un hombre muy serio, muy formal".

"Se fumaban los porros en el váter".

-"Le pregunté que cómo se haría".

"Me dijo: 'En el estudio grande'".

"Estudio uno".

"Digo: '¿Y eso'".

-"Yo pedí el estudio grande".

"Camarón no había ni entrado. No sabía que existía".

Señoras y señores, sepan ustedes.

Señoras y señores, sepan ustedes,...

...que la flor de la noche para quien la merece.

Que la flor de la noche para quien la merece.

Y vola volando voy, volando vengo.

-"De pronto,...

...encontrare Camarón en un estudio...

...enorme y lleno de músicos".

-"Llegué, y Antonio esta aquí,..."

...pues que toque la batería.

No había un batería definido.

"Alameda estaba fraguándose".

"Así de fácil fue".

-El planteamiento...

...de Ricardo era de meterle colores eléctricos".

Era nuestro caso, bajo eléctrico, sintetizadores,...

...pianos eléctricos,...

"...baterías, ¿dónde se había visto?".

-"Yo creo que era consciente...

...de que rompía..."

...barreras casi infranqueables...

...para aquel tiempo en el flamenco.

Hasta hace dos días se llamaba Camarón de la Isla.

Ha perdido el apellido y ha ganado una nueva imagen,...

...una barba y un mono de la construcción.

¿Cómo te sientes con el mono, con la barba...

...y con este estilo cambiado?

-Bueno, pues me siento bien.

Y entonces pues, aquí estoy.

Enamorao de la vida, que a veces duele.

Enamorao de la vida, que a veces duele.

Yo no sé quién soy ni lo pretendiera.

Estamos trabajando con el grupo Dolores,...

...que colabora en el disco.

Y nada, yo estoy muy a gusto, porque yo he estado muy bien,...

...se preocupan mucho y yo igual.

-"Le gustaba mucho cuando le llamaba Josep".

"Josep es en portugués".

"Muchas veces me decía..."

...cuando estaba con amigos: "¿Cómo me llamo?".

Yo decía: "Josep". Él decía: "Soy internacional".

Luce mi Tarara su cola de seda...

...entre las retamas y la hierbabuena.

Ay, Tarara, sí.

Ay Tarara, no.

Ay Tarara, niña de mi corazón.

-"El estudio de grabación se convertía en el patio de mi casa".

"En esos días estábamos allí ensayando".

"Nos veíamos en el bar, por los pasillos,...

...bromeábamos y eso".

"Era silvestre".

De estar por allí,...

...ellos me conocerían de mi trabajo con Paco o con Dolores.

Y tal, pues no sé cuantos, tal y cual,...

...tocamos un rato, y venga,...

"...vamos a grabar".

"Como son las mejores cosas de la vida, improvisadas y de corazonada".

-"Tomatito, ¿cómo te sientes en un sitio que ocupó Paco de Lucía?".

-Con mucha responsabilidad,...

...porque Camarón ha grabado con él unos discos, y están perfectos.

Es difícil...

...ponerse en su puesto,...

...porque Camarón y Paco de Lucía son los fenómenos de la época.

Es difícil, pero llevo con él dos o tres años.

Creo que me enrollo con él. -Perfecto.

-"La primera vez que entré a un estudio".

"Me decía: 'Dóblate esta guitarra'".

"En el disco toca Raimundo una bulería conmigo...

...y el 'Volando voy'".

-"Yo caí malo y me tomaba unos medicamentos que me atontaban".

"Me dijo Ricardo que dejara los medicamentos..."

...porque no iba a tocar nada.

"Te vas a tirar un año o dos preparando el disco".

-"Yo me hice dos guitarras".

"Para mí eso era, que digo: 'Hostias'".

"Como si..."

Era una cosa nueva. Ya me gustaba.

Yo decía: "¿Cuándo doblo la guitarra?".

Pícaros tartaneros...

...un lunes por la mañana.

-"En Madrid se formó una revolución".

"Dice: 'Hay un productor que paga a los palmeros igual que a los otros'".

"Considero que son tan importantes o más que otros músicos".

"Le dan el swing a la canción".

-"Ese entorno de músicos..."

...de pentagramas, a músicos más flamencos...

...y menos clásicos.

"Había que tener una comunión que era difícil".

Salinas de San Fernando,...

...espejo de sol y sal...

...donde se duermen los barcos.

Isla del Guadalquivir,...

...isla del Guadalquivir, donde se fueron los moros...

...que no se quisieron ir.

-"Cuando estaba la base echa...

...por Raimundo, el Tomate y Camarón, empezaba yo a grabar".

-"Me metí a meter palmas".

"Aprendí a meter palmas".

-"Sobre el bajo y las palmas incorporamos la batería".

-"Manolo Soler hacía el taconeo. Nos ayudaba...

...en los ritmos".

-"Pensábamos que Camarón,...

...como era una experiencia nueva, iba a estar coartado".

"Se integró perfectamente".

-"Quitábamos lo que había".

Quitabas las percusiones, el bajo, todo,...

...y lo que iba bien era su voz, que era una claqueta humana perfecta.

Cuando a él le quedaba la sensación de que no tenía...

De que algo le faltaba,...

"...entonces, no se movía de la cabina del estudio".

"No iba a oírlo".

"Era muy consciente de que tenía que volver a cantarlo".

Entre la tierra y el cielo,...

...no hay mujeres con más sal,...

...que las gitanas del puerto...

...de Cádiz hasta Gibraltar.

"Hay muchas cosas que hace el bajo,..."

...que se las puse yo a Manolo Rosa.

Había un rollo bueno.

"Nos ayudábamos todos".

-"Yo recuerdo en una bulería,...

...meter en un lugar el bajo que no era costumbre".

"Eso era un silencio sagrado".

"A mí me pareció musicalmente interesante".

-"Yo no vi ni un gesto ni una palabra de rechazo".

"Ni a los sintetizadores de Manolito Marinelli,...

...ni a los pianos de Rafael,...

...ni a los bajos de Manolo Rosa".

-Le daba un poco de miedo.

Él decía: "Ricardo, ¿esto no va a ser mucha tela?".

-"Es un disco donde se metieron esos apoyos de instrumentos roqueros..."

...en los temas que creíamos que lo pedían, y punto.

Era experimento.

Además, experimento con la amenaza de que no valiera un duro.

O sea...

-El flamenco estaba esperando lo que toda música espera,...

...que los músicos hagan algo por ella.

Se pelea en mi mente...

...una guerra sin cuartel.

-"A pesar de que yo..."

...no tocaba en tal tema,...

...pero en el proceso estaba todo el mundo.

Se formó...

"...una gran familia musical".

-"No es la cosa de estar..."

...en tu casa, tú solo con tu...

No, allí sudabas,...

"...había un amigo..."

-"Era un estudio rodeado de jardines".

"Tenía una escalerita que bajaba al césped".

"Por allí había un tráfico de fans de Diego Carrasco..."

-"Por allí pasó mucha gente".

"Algunas que otras novias..."

...que no vamos a desvelar, pero que estaban por allí.

Como los Chichos, por ejemplo.

Aparecía gente.

Decían: "¿Qué hace Camarón aquí?".

-"Todos con el bocadillo de mortadela".

"Las mesas eran..."

"Nos hinchábamos de bocadillos. Venga comer y grabar".

"Comer y grabar".

Dice tu manager, Ricardo Pachón, que sabe del asunto,...

...que te quiere convertir en un rock star.

¿Sabes qué quiere decir? ¿Te van a perseguir las fans?

-Me parece divina esa forma de pensar.

Es lo que estamos intentando hacer,...

...salirnos un poco de lo que es el flamenco puro.

-"Camarón solía grabar un disco en cuatro días, una semana".

Estuvimos un mes en el estudio grande de Universal.

Nadie nos metió prisa.

Controlar el tiempo creo que es muy bueno para la música,...

...para todo el arte.

Tranquilo, no pasa nada. Si hoy no sale, mañana lo intentamos.

Esa fue una de las sorpresas, porque yo no había grabado nunca un sitar.

"Lo había escuchado,...

...porque soy de la generación de Los Beatles,...

...pero no lo había grabado".

-"Cuando se terminó, Ricardo le dijo:"

"José, que ha habido un problema en la mesa".

"Vamos a repetir la nana".

Él dijo muy bajito, y solo lo dijo una vez:

"La nana ya está cantada".

Y la nana ya estaba cantada.

Y tan cantada, ¿no? Y tan cantada que estaba.

Nana, niño.

Nana...

..del caballo grande.

Después de grabarlo, que hicimos las paces,...

...aunque yo no le había hecho nada a él ni él a mí.

Me decía que a él no le gustaba eso.

Y digo: "¿No te gusta la 'Nana del caballo grande'?"

Dijo: "Es lo único que me gusta".

Le gustaba, y se nota cómo lo canta.

Para comérselo. Mejor...

"...no se puede cantar".

El agua era negra...

...dentro de la ramas.

Cuando llega al puente...

...se detiene y canta.

-"Como grabación tiene...

...muchos defectos de sonido".

"La guitarra suena, a veces,...

...muy comprimida, muy oscura".

-"La leyenda del tiempo" tiene una ecualización...

...muy propia de esa época".

Súbeme la rever, ponme más rever.

Y ese sonido que envuelve a todo el disco es un sello,...

...pero no solo de Camarón, sino que envuelve todo el sonido.

"Uno pone 'Volando voy' o 'La Tarara' y tiene un sonido particular".

-"En la presentación que se hizo del disco,...

...que Camarón cambió una de las palabras de la letra,...

...me lo dijo como pidiendo disculpas".

Dijo: "Mira, he cambiado..."

Y le decía yo:

"No solo no me importa sino que te lo agradezco,...

...porque lo has mejorado".

Era una estrofita que decía:

"A sándalo y romero huele tu cuerpo,...

...no hay en la tierra mora jazmín más tierno".

Eso habían escrito yo. Cuando José cantó eso,...

"...lo de sándalo no le salió".

"Cambió el verso por: 'a matas de romero huele tu cuerpo'".

A matas de romero huele tu cuerpo.

A matas de romero huele tu cuerpo.

No hay en la tierra mora jazmín más tierno.

No hay en la tierra mora jazmín más tierno.

-"La tranquilidad máxima me la dio Paco de Lucía".

"Escuchó el disco y me dijo que le parecía una maravilla".

"Que nos habíamos basado un poco en un 'minimoog'".

"Lo tocaba Marinelli".

"El 'minimoog' era un teclado raro".

"Era demasiado jazzístico para Paco de Lucía".

"Pero le encantó".

Yo me quedé tranquilo.

Después, los críticos de flamenco, todos estuvieron en contra.

Llegaban como diciendo:

"¡Qué disco más feo ha hecho Camarón!".

Yo dije de una manera un poco despectiva...

...y yo creo que injusta,...

...que no era para tanto.

"Era una obra maestra, una obra de arte".

"Yo no lo reconocí tanto como se merece".

-"El disco suena en la radio en el momento en que se acerca...

...al movimiento más vendedor por aquel entonces,...

...el rock andaluz".

La cuestión de ventas es otro cantar, es otro comprar.

-"Se desinfló todo cuando se vio que no se vendía".

"Había gitanos...

...que devolvían el disco".

"Decían: 'deme el dinero que esto no es Camarón'".

-"De fracaso en fracaso. El disco de Montoya...

...tampoco se vendió".

"Sería muy bueno, pero no se vendió".

"Nos ganábamos todas las bullas".

-"Muchos amigos de Camarón le dijeron que estaba loco".

"Después de los discos tan bonitos que has hecho,...

...vas a tirar tu carrera por la borda con esto".

Este disco,...

...yo prefiero decir microsurco grande,...

...porque lo de LP me suena a americanada,...

..."La leyenda del tiempo",...

...que ha suscitado una cantidad de bulla considerable.

Yo le preguntaría...

...qué opinión tienes.

-La opinión que tengo de este disco es que...

...los que lo han escuchado. y no les gusta mucho,...

...creo que tienen que escucharlo más, porque está muy bien conseguido.

Siendo hombre poderoso...

...soy un mendigo...

...si me faltan la llaves...

...de tu cariño.

De tu cariño.

De tu cariño.

Si me faltan las llaves de tu cariño.

-"En la primera bienal, la del 80,...

...el sistema de elección de los artistas...

...fue por votación de las peñas flamencas de España entera".

"Con escrutinio ante notario, con todas las garantías".

"Y es curioso..."

...recordar que Camarón y Enrique Morente tienen un voto.

O sea,...

...para el mundo de las peñas, ni uno ni otro eran nadie.

El flamenco puro es una cosa y el flamenco pop es otra.

El flamenco puro, como lo llevo dentro,...

...y como eso lo tengo dentro,...

...lo saco cuando quiero.

Si encuentro posibilidades de hacer otras cosas,...

...¿por qué no lo voy a hacer?

Es que una persona nos adelanta, pero una nada más,...

...queda todo el mogollón de atrás.

Él se adelantó mucho más para delante.

A quien le toca, le toca.

Camarón sufrió mucho, porque llegó un momento que creyó...

...que había hecho una auténtica "boutade".

Me dijo: "El próximo disco, guitarrita y palmas".

"Guitarrita y palmas nada más".

Hubo muchas críticas malas.

Pero hubo muchas buenas.

Es lo que interesa.

"Aplausos"

"¡Bravo!".

-"Muchas gracias".

-"¡Bravo!".

-Esto está grabado con un cassette.

"La leyenda del tiempo".

Esta sí es "La leyenda del tiempo".

"El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero".

"Flotando como un velero".

"Nadie puede abrir semillas en el corazón del tiempo".

"En el corazón del tiempo".

Está bien grabado.

"El tiempo va sobre el sueño hundido hasta los cabellos".

"Hundido hasta los cabellos".

"Ayer y mañana comen..."

...oscuras flores de duelo.

Oscuras flores de duelo.

"Mi camisa amarilla era un problema en esa época".

-¿Para las cámaras? -No, para la intelectualidad.

La gente decía: "Quita esa camisa que trae mal bajío".

¿Por qué el amarillo?.

Un color tan bonito.

¿No? -Claro.

-El Tomate,...

...qué alegría.

Buenísimo. Buena época.

Sobre la misma columna abrazados sueño y tiempo.

Abrazados sueño y tiempo.

Cruza el gemido del niño,...

...la lengua rota del viejo.

"El sueño va con el tiempo flotando como un velero".

Le echa cojones ahí.

"Flotando como un velero".

-"En una rueda de prensa le preguntaron:"

"'¿Qué te parece actuar al lado de artistas...

...de la talla de Jaco Pastorius?'".

"Y el otro se quedó..."

"Dice: '¿Jaco Pastorius? ¿Quién es?'".

-"Los camerinos eran muy bonitos".

"No estábamos acostumbrados...

...a que los llenaran de frutas, de flores..."

"Era al nivel...

...de Stanley Clarke y esa gente".

-"En aquella época,...

...un compás de bulería era como: '¿Esto qué es?'".

"Yo recuerdo esas caras de curiosidad y de ilusión,...

...que eran...

...parecidas a las nuestras".

-"Hasta hoy, ese concierto es nombrado".

Me dicen: "Yo estaba en ese concierto. Tengo el ticket".

Otro: "Mi padre y mi madre se conocieron en ese concierto".

-"Gracias".

-La reacción del público está bien.

-"Gracias, Camarón".

Fue muy bonito.

Nosotros salimos primero.

Luego, estábamos en los camerinos, y veíamos a Jaco Pastorius...

Camarón era una atracción para todos los músicos.

Percusión

"Ni yo mismo me creo dónde ha llegado este disco".

"En todas las relaciones que se hacen de los mejores discos...

...del último cuarto de siglo, siempre está "La leyenda del tiempo".

"A mí me ha dado un orgullo tardío".

"Yo no pensaba que iba a ser un disco tan..."

"Es más, el disco de Smash de 1970...

...es más novedoso que 'La leyenda del tiempo'".

"Pero era Smash y Manuel Molina".

"Que lo hiciera Camarón es lo que hizo al disco mágico".

"Él consideraba que era un disco especial".

"Decía que había grabado 18 discos...

...y 'La leyenda del tiempo'".

"Ese 'y' siempre me ha dado un buen presagio".

"Él lo ponía como aparte, como diciendo: '¿Qué pasa?'".

"La leyenda del tiempo"

"Es hermoso recordar cómo esos nombres,...

...que entonces eran nombres desconocidos,...

...la verdad del tiempo los ha hecho grandes".

-"Después de 'La leyenda del tiempo' ya no hubo más riesgo".

El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero.

Flotando como un velero.

Nadie puede abrir semillas...

...en el corazón del sueño.

En el corazón del sueño.

"Llevaron la novena de Beethoven...

...en una sonda espacial".

"Creo que tendrían que haber puesto el flamenco".

"Es la música más mestiza del planeta".

El tiempo va sobre el sueño,...

...hundido hasta los cabellos.

Hundido...

...hasta los cabellos.

Ayer y mañana comen...

...oscuras flores de duelo.

Oscuras flores de duelo.

El sueño va...

...va sobre el tiempo flotando como un velero.

Flotando...

...como un velero.

Nadie puede...

...abrir semillas en el corazón del sueño.

En el corazón del sueño.

Aplausos

-"Si pudiéramos hacer eso".

"Ahora diría: 'Vamos a hacerlo otra vez'".

"Lo mismo".

"Lo pasamos muy bien".

"Fue una experiencia".

"Después de 30 años dices:"

"Mereció la pena".

"Mereció la pena".

"Volando voy, volando vengo"

Volando voy, volando vengo.

Volando voy, volando vengo.

Por el camino yo me entretengo.

Por el camino yo me entretengo.

Enamorado de la vida aunque a veces duela.

Enamorado de la vida aunque a veces duela.

Si tengo frío, busco candela.

Si tengo frío, busco candela.

Y vola volando voy,...

...volando vengo, vengo.

Vola volando voy, volando vengo, vengo.

Por el camino yo me entretengo.

Por el camino yo me entretengo.

Señoras y señoras, sepan ustedes.

Señoras y señores, sepan ustedes,...

...que la flor de la noche para quien la merece.

Que la flor de la noche para quien la merece.

Y vola volando voy,...

...volando vengo, vengo.

Y vola volando voy, violando vengo.

Por el camino yo me entretengo.

Por el camino yo me entretengo.

Enamorado de la vida aunque a veces duela.

Enamorado de la vida aunque a veces duela.

Yo no sé quién soy, ni lo pretendiera.

Yo no sé quién soy, ni lo pretendiera.

Vola volando voy, volando vengo, vengo.

Vola volando voy,...

...volando vengo, vengo.

Por el camino yo me entretengo.

Por el camino yo me entretengo.

Porque a mí me va mucho la marcha tropical.

Porque a mí me va mucho la marcha tropical.

Y los cariños en la frontera me van.