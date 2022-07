Paco de Lucía y Camarón: ¿por qué se pelearon?

Paco de Lucía supo hacerse un hueco desde el principio en el flamenco, al igual que su amigo y compañero Camarón de la Isla. Fueron dos grandes hombres que se unieron en lo profesional y en lo personal. En el documental de Lazos de sangre sobre Paco de Lucía hemos podido ver la relación que les unió: en lo bueno y en lo malo.

Los dos jóvenes artistas se conocieron en una noche de juerga y Paco de Lucía no puede resistirse a la magia que produce Camarón. Nos lo cuenta su hijo, Curro Sánchez: “Camarón se entrega por completo y mi padre se queda sin palabras” , ahí comienza una etapa de trabajos juntos. Días de composición juntos que les hicieron inseparables, hasta que las disputas por los beneficios les separan .

Problemas con los derechos de autor

Una reconciliación que no duraría mucho. Los problemas con los derechos creativos terminaron de separarles. Sara Baras, gran amiga de Paco de Lucía, nos cuenta lo que significó para él: “Fue doloroso e injusto. Sufrió mucho, no solo por la pérdida, sino por las cosas que se dijeron después”. Tal era la distancia que Camarón enfermó y Paco de Lucía no pudo visitarle para solucionar los problemas que habían surgido entre ellos y la familia del cantaor.

Por primera vez se descubre la generosidad del guitarrista, que se ofreció a pagar tratamientos y cuidados para mejorar la calidad de vida de los últimos meses de Camarón. Era una persona desinteresada, solo quería ayudar a su amigo en esos momentos tan difíciles. Pero el abogado de la familia de Camarón le avisó de que no sería bien recibido si intentaba acudir a verlo.