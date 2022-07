Los amores de Paco de Lucía: Casilda Varela y Gabriela Canseco

Paco de Lucía tuvo dos grandes amores, dos mujeres fuertes que conquistaron su corazón: Casilda Varela y Gabriela Canseco. Tuvo cinco hijos, los tres primeros con Casilda, y los dos últimos con Gabriela, fueron dos situaciones muy diferentes. Se puede decir que aprendió de sus errores y rectificó, así lo hemos visto en el documental sobre su vida en Lazos de sangre.

Pertenecían a mundos totalmente distintos y eso les creó algún que otro problema. Ella formaba parte de una familia muy tradicional , su padre había sido un conocido ministro franquista, y no veía con buenos ojos la relación de su hija con un guitarrista flamenco. Aquello provocó que Casilda se separase de su familia . Luchó por su amor y se casaron en Ámsterdam , un lugar poco habitual para la boda de un artista flamenco.

Fue un padre ausente

Demostraron que no era un capricho, siete años de noviazgo, veinte de matrimonio y tres hijos en común: Casilda, Lucía y Francisco. De su faceta como padre primerizo no podemos decir muy buenas palabras, ya que la vida familiar estaba enfrentada a su objetivo: ser el mejor guitarrista del mundo. No era un padre que estuviera pendiente de sus hijos, él reconocía en una entrevista que “pensaba en sí mismo”. Se marchaba de gira, a veces hasta diez meses seguidos, durante todo ese tiempo era un padre ausente y recaía en Casilda toda la responsabilidad.

Además, no era un secreto que Paco de Lucía aprovechaba esas giras para ligar con mujeres. Algo que Casilda sabía y por lo que nunca se quejó.