Soleá Morente: "Vivo para reivindicar el legado de mi padre"

El flamenco corre por sus venas, pero a la mediana de los Morente si hay algo que le gusta es fusionarlo con otros estilos como el rock o el pop. Ella es Soleá Morente y nos ha visitado en Tarde lo que tarde para hablarnos de su nuevo tema, del nuevo disco que está cocinando y de mucha buena música.

Hace un mes aproximadamente lanzaba su tema "Iba a decírtelo", un canto a la importancia de las cosas que no se dicen y el primer single de su próximo disco 'Aurora y Enrique', todo un homenaje a sus padres. "Es un disco de amor y de rabia. De miel y limón. A través del amor cantamos a muchos aspectos de la vida. Y la rabia sale de la falta de sensibilidad a la que parece que nos quieren acostumbrar desde el "todopoderoso" sistema. Y estoy un poco cansada de esa falta de sensibilidad y prefiero el amor de mis padres, o lo que yo he visto en mis padres, a muchas cosas que he vivido".

Guitarra en mano y en pleno confinamiento fue componiendo canción a canción de este nuevo trabajo. "Me pilló en casa de mis padres. Y bueno, hemos tirado, todos, de la verdad ante el peligro. Y le canté al amor, al amor de verdad, al amor de mis padres", nos cuenta la artista.

Un álbum que verá la luz el próximo otoño y en el que escucharemos temas puros de Soleá, compuestos en su totalidad por ella misma. Aunque recibió alguna que otra ayudita... "Como no me podía juntar con nadie porque estaba en la cuarentena confinada con mi madre y mi abuela, que bueno, mi made y mi abuela sí participaban y me decían esto sí y esto no. Mis compañeras de composición durante la cuarentena", asegura entre risas.

Más cerca de la noción de cantaora 'Aurora y Enrique' es el cuarto disco de Soleá Morente y aunque ella no se define como cantaora, está cada vez más cerca de rozar el concepto: "Cuando comencé estaba un poco con un nudo en la garganta porque, claro, era una responsabilidad muy grande viniendo de donde vengo. Cantaora está relacionado con el cante grande como se dice en la afición del flamenco, entonces, evidentemente, yo no empecé siendo cantaora, pero bueno, desde el pop, el rock, la vanguardia, la psicodelia, llámale como quieras porque aún no tengo un nombre para definir mi música. Si tengo alguna etiqueta sería nada, cero, tierra de nadie o yo qué sé". De entre tantos estilos que rodean a la artista, lo que da sentido a su música, asegura, es la genética flamenca: "Mi genética es cantaora. Ahora, ya voy por el cuarto disco y todavía no me he lanzado como cantaora, pero cada vez me voy acercando más. Me parece una fuente inagotable definitiva".