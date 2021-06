Su último disco, 'Las Montañas', demuestra que la música electrónica no tiene por qué estar privada de mensajes, y es que Delaporte ha sido, desde sus comienzos, un soplo de aire freso en el panorama musical español con una propuesta diferente, que no se cierra a otros estilos. Ellos son Sandra Delaporte y Sergio Salvi.

Un dúo que se diferencia en edad y nacionalidad, pero con un vínculo muy fuerte que les une: la música. "La música une. Aunque me saque doce años y él sea de Nápoles y yo de España. Todo empezó con la idea mía de que yo quería hacer música electrónica a tope. Me volví crazy con la música electrónica. Yo venía del jazz y del soul y él también y le conocía un poco del circuito ese y me dijeron que el también producía y bueno, nos pusimos en contacto, nos enamoramos musicalmente en ese momento y hasta ahora", explica Sandra.

Aunque, antes de enamorarse de este estilo, la música electrónica era para la artista como "darle a un botón" y todo empezar a sonar. Algo que pronto entendió como prejuicio: "Si te gusa Dua Lipa, te gusta la música electrónica; si te gusta el reguetón, te gusta la música electrónica. Ahora mismo, todo tiene producción electrónica. Incluso, hasta el indie o el rock tienen de pronto movidillas que le meten también electrónica. O sea que, te tiene que gustar la electrónica porque entonces no te gustaría la música de ahora".

Y una vez que Sandra comprendió esto, nos ha reconocido en Tarde lo que tarde, se dio cuenta de que lo que verdaderamente le apasionaba era crear y producir: "No me gustaba interpretar canciones de otras personas, me aburría profundamente. Entonces, vi que en la música electrónica había una capacidad enorme de crear con cualquier sonido, con cualquier elemento, no solo con una guitarra, no solo con un saxofón, con cualquier cosa. Entonces, pues me enamoré y aquí estoy".

La virtud terapéutica de 'Las Montañas' En octubre, el dúo lanzaba 'Las Montañas', un disco pensado para sonar en directo, pero irrumpió la pandemia y trastocó todos sus planes. "Es un disco que surgió a raíz de todo el hype de la gira de 2019, que fue una gira muy intensa y lo pensamos para el directo. Entonces, sacamos un disco pensado para defenderlo en directo a tope y de pronto crisis mundial, todo el mundo a su casa y no se puede bailar hasta dentro de por lo menos dos años". Pero Sandra y Sergio supieron gestionar la situación y readaptar todo al momento que vivimos: "Decidimos sacar el disco igual y todo igual". 'Las Montañas' es un disco denso, con mucho trasfondo y letras que invitan a la reflexión: "Habla sobre todo de superación respecto a, sobre todo como mujer, qué se espera de ti, qué tienes que transmitir, qué tienes que ser, qué tienes que no ser. No tiene el objetivo como tal de ser social de tienes que hacer esto, sino que desde mí misma, qué cosas me han hecho mal y supurar todo eso y verlo todo desde arriba para por fin ser libre. Y ahora puedo decir que soy libre de verdad". Un trabajo que, en cierto modo, ha servido de terapia a la artista: "Para mí hacer música es ordenar el silencio y los pensamientos feos", confiesa. Del mismo modo le ha sucedido a su compañero Sergio: "Para mí ha sido terapéutico también porque todos esos patrones nos hacen daño también a nosotros, los chicos, aunque seamos la parte privilegiada en eso. Pero también, siempre que a una persona se le da un rol, yo creo que es coartarla, creo que es decirle "no puedes salir de esa casilla" y hay muchísimas casillas. De hecho, es que no existen casillas, debería ser todo un fluido y que cada uno decida su rol".