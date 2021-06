El nuevo temazo de Fangoria que no dejarás de bailar

Alaska lleva haciéndonos bailar y cantar más de 4 décadas. Musa de la movida madrileña, icono gay, adalid de la modernidad, presentadora, cantante... ¿Hay algo que no haga bien? Lo que está claro es que Olvido Gara no para, y ahora nos presenta su último trabajo junto a Fangoria: “Existencialismo Pop”. El álbum está lleno de temazos, pero el hit "Momentismo Absoluto" se lleva la guinda. ¿Será la nueva canción del verano? ¡La bailaremos mucho, eso seguro!

"Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto. Al futuro lo he dejado atrás" dice la canción estrella de su nuevo trabajo. ¿Es toda una declaración de intenciones?: “Parece que ahora todo el mundo hemos entrado en sintonía global con la situación que vivimos. Pero es que esta cosa es la vida, lo que pasa es que cuando nos pasa, el mundo no se para, entonces eres consciente de que el mundo es ahora y empieza a tirar de ti. Entonces ahora todos los tenemos muy interiorizado, hasta que llega el día de mañana y se te olvida”, explica.

Tiene una lista de tareas con lo que tiene que hacer cada día

Alaska ha confesado que lo planifica todo. Tiene hasta una lista con las tareas que hacer cada día y dice que “la tiene en el ordenador bien guardada”. Pero con el momento que vivimos ahora, ha confesado que “durante meses no miró la lista”: “Para llevar la vida que llevamos con la pandemia era imposible”, asegura.

La cantante ha prendido una lección muy importante durante el proceso de confinamiento, ya no se agobia por nada: “Hacer planes también es bonito y forma parte de la ilusión. Lo importante, en mi caso, es que ya no me agobio si no ocurre”, confiesa.