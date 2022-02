La 2 se vuelca con el flamenco y con la familia Morente Carbonell. Tras el homenaje de Imprescindibles al cantaor Enrique Morente, ahora Caminos del Fllamenco visita Granada con Soleá Morente. Para visitar la casa de su padre mientras habla con el pequeño del clan, Kiki Morente, y ridiendo homenaje a la maravilla que hizo su padre cuando grabó Omega.

Cuando mencionamos a Enrique Morente, hablamos de un grande del cante, un referente para distintas generaciones que supo revolucionar el flamenco con respeto y dedicación, ampliando sus horizontes hasta lugares hasta entonces insospechados. RTVE bucea en su historia, pone en valor su obra, celebra su legado y retrata al personaje y al hombre con los testimonios de su familia y sus amigos, como Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda y Pepe Habichuela, entre otros. Aurora Carbonell, su viuda, y sus tres hijos, Estrella, Soleá y Kiki conducen el documental, mezclando pasado y presente: los tres han heredado el apellido del patriarca pero ¿han heredado su talento? ¿Quiénes son y qué hacen los hijos de Enrique Morente?

Soleá Morente

Es la mediana, nació en 1985, y estudió Filología Hispánica alentada por su padre. "Me llevaba en el Peugeot a la facultad y se quedaba de oyente", recuerda. "Mis compañeros me decía, '¿qué haces sentada en el coche con Enrique Morente? ¿De qué vas? ¿Es tu amigo? Porque no yo contaba que era mi padre...". Hoy Soleá es uno de los rostros imprescindibles del flamenco actual. Su estilo es muy diferente al de su hermana Estrella y no se declara cantaora sino flamenca y 'rockera'.

Soleá apuesta por un cante ecléctico y le gusta adentrarse en distintos terrenos artísticos. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el Premio Artes y Letras Fundación Princesa de Girona y el Premio El Ojo Crítico de RNE de Música Moderna. El jurado destacó “su creatividad y coraje para mezclar propuestas estéticas distintas como el flamenco y la música pop. Heredera de una gran tradición artística, ha sabido situarse de una manera personal en el mundo de la música”. Su último trabajo es Aurora y Enrique, en el que la artista se reencuentra con su padre y su madre, dialoga con ellos y habla de su amor y del amor.