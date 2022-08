Antonio Carmona es un luchador incansable, lo ha demostrado en sus inicios en la música, en su batalla por el amor y Mariola Orellana y también en la enfermedad cuando hace unos años estuvo a punto de perder la vida por una infección respiratoria. Un inocente implante bucal le provocó una inesperada infección que le llevó a estar en coma durante varias semanas. El artista preocupó a toda su familia pero finalmente logró salir de ese complicado estado.

Él afirma que vio a Ángel Nieto y Juan Habichuela

Aquella situación afectó tanto a Mariola que incluso sus amigos se preocupaban por ella, como Marta Sánchez, que no duda de que un fatal desenlace habría acabado con Mariola, "que no es nada sin Antonio". Por suerte, Antonio acabó despertando y fue consciente de la difícil situación que había atravesado, y aunque al parecer no se había enterado de nada, él había vivido su propia aventura estando inconsciente. Antonio Carmona despertó y contó que había visto a Ángel Nieto, que había fallecido solo dos meses antes. Pero no fue al único al que tuvo la oportunidad de ver, también afirma haber visto a su padre, el guitarrista Juan Habichuela, también fallecido. «Cuando abrió los ojos me dijo: "He visto a Ángel Nieto". Y él ya había muerto, ¡fíjate! Y dijo: "Lo he visto aquí, lo he visto aquí"», cuenta Mariola.

El propio Carmona también ha hablado de esta experiencia en el documental de Lazos de sangre: «Tuve unas visiones en las que vi a mi padre, vi a Ángel Nieto, y no sé si de manera consciente o inconsciente vi a Ketama tocando de nuevo». No sabe si eso último fue producto de sus anhelos más profundos, pero al despertar lo contó todo y no le faltó tiempo para reunir a su primo y a su hermano, Juan José, 'El Camborrio', y Josemi, y preparar una gira en la que Ketama se subía a los escenarios de nuevo para cantar a pleno pulmón eso de "No estamos locos, que sabemos lo que queremos", demostrando que así era, que no estaban locos y que deseaban vivir y disfrutar de esta segunda oportunidad que les había dado el destino.