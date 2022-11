Lorena Castell lo ha conseguido. Ya es finalista de MasterChef Celebrity 7 y podemos decir que lo ha conseguido de forma sobrada. Su carácter arrojado y apabullante la hace digna merecedora de la primera chaquetilla de la gran final de MasterChef. Ella ha venido a ganar y va a pelear duro por ello. No duda. Ella tiene claro que gana sí o sí. ¿Cómo ha conseguido ser una de las dos mejores de MasterChef? ¿Cuál ha sido la estrategia de Lorena Castell?

Era la primera semana y aún no se conocían mucho, pero entre los delantales negros estaba el actor Emmanuel Esparza que venía de quedar en séptima posición en el MasterChef Colombia . Esa experiencia era un obstáculo en la carrera de Lorena Castell así que esta lo tuvo claro, le asignó la elaboración más difícil. A Emmanuel se le atravesaron los bombones de chorizo y pasó a engrosar la temida lista de primeros expulsados de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity | Lorena Castell se cobra su primera víctima: Este es el ex RTVE.es

Solo podía quedar una vedette, ¡adiós Norma Duval!

Normal Duval es la vedette de España. Punto. No hay discusión. Siempre será la diosa del Folies Bergère y la musa televisiva de los 90. Pero en 2022 la revista y el espectáculo llevan el nombre de Lorena Castell. Triunfa en Madrid con su bingo show y es rostro conocido de varios programas de TV. Ella, siempre admirando a Norma, reclama su espacio. Es la vedette del siglo XXI.

Con Norma ha tenido una relación intensa. En realidad, como la que han tenido todos, porque Duval ha demostrado ser una mujer de carácter y más con el fuego de la cocina encendido. Las dos han protagonizado varios choques que luego, a los cinco minutos, han terminado sellando la paz. Pero que han resultado muy tensos e incómodos en algunos momentos.

03.01 min Conflicto en MasterChef Celebrity 7: Norma contra Lorena

El primero llegó de forma gratuita en el primer programa tras la prueba de exteriores. Lorena fue la líder del equipo de Norma y terminaron muy bien, luciendo el delantal blanco. Ya en plató, antes de subir a la galería, Norma le reprochó: "Tú no hiciste nada. Nada de nada. Hay que ser claros. De capitana no hiciste nada". Se quedó sola en su acusación porque los jueces premiaron a Lorena como la mejor.

La siguiente bronca llegó en el cuarto programa y esta hizo saltar todas las alarmas. Norma Duval dinamitó el programa soltando un "Me voy. Ya está. Me voy del programa".

Duval no soportó la tensión de cocinar por relevos con Lorena Castell. Juntas debían de cocinar una tarta y se pelearon por la cantidad de azúcar que debían añadir. Norma llegó, incluso, a abandonar el plató. Varios miembros del equipo de grabación tuvieron que hablar con ella para intentar calmarla. Lorena Castell supo reconducir la situación con una sincera disculpa: "Norma, ven. No te vayas. Reconozco que soy muy temperamental, pero no nos enfademos. Perdóname".

Las dos son puro fuego y lo reconocen. Y su relación es fantástica. Tanto que Lorena Castell ha conseguido pasar a la final cocinando con unos pantalones de fantasía y brillibrilli que le ha regalado Norma Duval.